В Україні представили крилату ракету «Трембіта»

В Україні на виставці Brave1 Defense Tech Innovations Forum 2025 представили вітчизняну крилату ракету "Трембіта", здатну летіти на відстань до 100 кілометрів.Про це повідомляє кореспондентХарактеристики базової крилатої ракети "Трембіта":споряджена маса – 100 кілограмів;маса бойової частини – 20 кілограмів (термобарична або осколково-фугасна)дальність ураження – понад 140 кілометрів;швидкість – понад 400 кілометрів за годину;висота – максимальна 2000 метрів і мінімальна 30 метрів;паливо – двигун працює на бензині А-92 та А-95.Як повідомив розробник ракети Сергій, "Трембіта" перебуває на етапі випробувань. Вона має дві модифікації — більшу і меншу. Менша версія призначена грати роль так званої фальш-цілі."Чому Trembita? Бо вона проста в побудові і пряма, просто як інструмент трембіта. Це, повністю залізний засіб, залізна ракета з дуже простим двигуном, зі стартом твердопаливним бустером. Розраховано на оперативно-тактичний рівень. Дальність польоту маленької Трембіти – до 200 км. Більша версія – на 800-1000 км", — сказав він.За словами розробника, "Трембіта" — найпростіша ракета, яка тільки може бутиТут майже все запозичено. Здається, винахід був запатентований в 1873 році, тобто вже 150 років двигуну. Наше завдання — зробити максимально простий виріб, максимально дешевий. У нас в модифікації хибної цілі, яка також має вибухівку в середині – ракета не перевищує ціну Мавіка. І її можна виготовляти в гаражах. Ми диверсифікуємо виробництво на кілька сотень дрібних підрядників. Таким чином неможливо знищити і зупинити це виробництво", — сказав Сергій.Він зазначив, що ракета, сам носій — повністю залізний."Ми хочемо, щоб нас бачили і щоб нас збивали ворожими засобами ППО. Це вигідно для держави", — сказав розробник.Бойова ракета, за словами Сергія, на відміну від "обманки" оснащена високоточною електронікою і буде коштувати "трошки дорожче"."Ми передбачаємо залпи по 8 штук з одної вогневої установки. Три таких залпи це 24 ракети і серед них є як хибні цілі, так і бойові ракети. Може не бути ніякої затримки, можна пускати почергово. І неможливо зробити селекцію, яка з них хибна, яка бойова. Таким чином ми ставимо на коліна російські засоби ППО і добиваємо або бойовими "Трембітами", або добиваємо іншими ракетами", — сказав він.Розробник зазначив, що маса бойової частини 20-30 кг залежно від того, наскільки далеко треба летіти."Якщо нам потрібно летіти далі, ми просто залишаємо менше вибухівки, але заправляємо більше пального. Літає ракета на бензині. Дуже все просто", — сказав Сергій.Він зазначив, що технологічно "Трембіта" розроблена так, що "цілком під силу робити десь до 2000 ракет в місяць"."Програмне забезпечення для пуску і наведення на ціль цього виробу це власна розробка поєднана з іншими системами. Це комбінована система. Дуже хороший захищений GPS та інші системи. Я не можу детально про це розповідати", — сказав розробник ракети.Сергій зазначив, що творці ракети планують її вдосконалювати і розширювати виробництво — шукати підрядників, щоб "випускати ракети тисячами".