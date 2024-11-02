В Україні представили крилату ракету «Трембіта»
Сьогодні, 07:32
В Україні на виставці Brave1 Defense Tech Innovations Forum 2025 представили вітчизняну крилату ракету "Трембіта", здатну летіти на відстань до 100 кілометрів.
Про це повідомляє кореспондент Суспільного.
Характеристики базової крилатої ракети "Трембіта":
споряджена маса – 100 кілограмів;
маса бойової частини – 20 кілограмів (термобарична або осколково-фугасна)
дальність ураження – понад 140 кілометрів;
швидкість – понад 400 кілометрів за годину;
висота – максимальна 2000 метрів і мінімальна 30 метрів;
паливо – двигун працює на бензині А-92 та А-95.
Як повідомив розробник ракети Сергій, "Трембіта" перебуває на етапі випробувань. Вона має дві модифікації — більшу і меншу. Менша версія призначена грати роль так званої фальш-цілі.
"Чому Trembita? Бо вона проста в побудові і пряма, просто як інструмент трембіта. Це, повністю залізний засіб, залізна ракета з дуже простим двигуном, зі стартом твердопаливним бустером. Розраховано на оперативно-тактичний рівень. Дальність польоту маленької Трембіти – до 200 км. Більша версія – на 800-1000 км", — сказав він.
За словами розробника, "Трембіта" — найпростіша ракета, яка тільки може бути
Тут майже все запозичено. Здається, винахід був запатентований в 1873 році, тобто вже 150 років двигуну. Наше завдання — зробити максимально простий виріб, максимально дешевий. У нас в модифікації хибної цілі, яка також має вибухівку в середині – ракета не перевищує ціну Мавіка. І її можна виготовляти в гаражах. Ми диверсифікуємо виробництво на кілька сотень дрібних підрядників. Таким чином неможливо знищити і зупинити це виробництво", — сказав Сергій.
Він зазначив, що ракета, сам носій — повністю залізний.
"Ми хочемо, щоб нас бачили і щоб нас збивали ворожими засобами ППО. Це вигідно для держави", — сказав розробник.
Бойова ракета, за словами Сергія, на відміну від "обманки" оснащена високоточною електронікою і буде коштувати "трошки дорожче".
"Ми передбачаємо залпи по 8 штук з одної вогневої установки. Три таких залпи це 24 ракети і серед них є як хибні цілі, так і бойові ракети. Може не бути ніякої затримки, можна пускати почергово. І неможливо зробити селекцію, яка з них хибна, яка бойова. Таким чином ми ставимо на коліна російські засоби ППО і добиваємо або бойовими "Трембітами", або добиваємо іншими ракетами", — сказав він.
Розробник зазначив, що маса бойової частини 20-30 кг залежно від того, наскільки далеко треба летіти.
"Якщо нам потрібно летіти далі, ми просто залишаємо менше вибухівки, але заправляємо більше пального. Літає ракета на бензині. Дуже все просто", — сказав Сергій.
Він зазначив, що технологічно "Трембіта" розроблена так, що "цілком під силу робити десь до 2000 ракет в місяць".
"Програмне забезпечення для пуску і наведення на ціль цього виробу це власна розробка поєднана з іншими системами. Це комбінована система. Дуже хороший захищений GPS та інші системи. Я не можу детально про це розповідати", — сказав розробник ракети.
Сергій зазначив, що творці ракети планують її вдосконалювати і розширювати виробництво — шукати підрядників, щоб "випускати ракети тисячами".
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Про це повідомляє кореспондент Суспільного.
Характеристики базової крилатої ракети "Трембіта":
споряджена маса – 100 кілограмів;
маса бойової частини – 20 кілограмів (термобарична або осколково-фугасна)
дальність ураження – понад 140 кілометрів;
швидкість – понад 400 кілометрів за годину;
висота – максимальна 2000 метрів і мінімальна 30 метрів;
паливо – двигун працює на бензині А-92 та А-95.
Як повідомив розробник ракети Сергій, "Трембіта" перебуває на етапі випробувань. Вона має дві модифікації — більшу і меншу. Менша версія призначена грати роль так званої фальш-цілі.
"Чому Trembita? Бо вона проста в побудові і пряма, просто як інструмент трембіта. Це, повністю залізний засіб, залізна ракета з дуже простим двигуном, зі стартом твердопаливним бустером. Розраховано на оперативно-тактичний рівень. Дальність польоту маленької Трембіти – до 200 км. Більша версія – на 800-1000 км", — сказав він.
За словами розробника, "Трембіта" — найпростіша ракета, яка тільки може бути
Тут майже все запозичено. Здається, винахід був запатентований в 1873 році, тобто вже 150 років двигуну. Наше завдання — зробити максимально простий виріб, максимально дешевий. У нас в модифікації хибної цілі, яка також має вибухівку в середині – ракета не перевищує ціну Мавіка. І її можна виготовляти в гаражах. Ми диверсифікуємо виробництво на кілька сотень дрібних підрядників. Таким чином неможливо знищити і зупинити це виробництво", — сказав Сергій.
Він зазначив, що ракета, сам носій — повністю залізний.
"Ми хочемо, щоб нас бачили і щоб нас збивали ворожими засобами ППО. Це вигідно для держави", — сказав розробник.
Бойова ракета, за словами Сергія, на відміну від "обманки" оснащена високоточною електронікою і буде коштувати "трошки дорожче".
"Ми передбачаємо залпи по 8 штук з одної вогневої установки. Три таких залпи це 24 ракети і серед них є як хибні цілі, так і бойові ракети. Може не бути ніякої затримки, можна пускати почергово. І неможливо зробити селекцію, яка з них хибна, яка бойова. Таким чином ми ставимо на коліна російські засоби ППО і добиваємо або бойовими "Трембітами", або добиваємо іншими ракетами", — сказав він.
Розробник зазначив, що маса бойової частини 20-30 кг залежно від того, наскільки далеко треба летіти.
"Якщо нам потрібно летіти далі, ми просто залишаємо менше вибухівки, але заправляємо більше пального. Літає ракета на бензині. Дуже все просто", — сказав Сергій.
Він зазначив, що технологічно "Трембіта" розроблена так, що "цілком під силу робити десь до 2000 ракет в місяць".
"Програмне забезпечення для пуску і наведення на ціль цього виробу це власна розробка поєднана з іншими системами. Це комбінована система. Дуже хороший захищений GPS та інші системи. Я не можу детально про це розповідати", — сказав розробник ракети.
Сергій зазначив, що творці ракети планують її вдосконалювати і розширювати виробництво — шукати підрядників, щоб "випускати ракети тисячами".
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