Мінус 1140 осіб особового складу: назвали втрати росії за минулу добу





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.25 орієнтовно склали:



- особового складу - близько 866 000 (+1140) осіб ліквідовано;

- танків - 10 161 (+15) од.;

- бойових броньованих машин - 21 139 (+9) од.;

- артилерійських систем - 23 528 (+66) од.;

- РСЗВ - 1295 од.;

- засоби ППО - 1080 од.;

- літаків - 370 од.;

- гелікоптерів - 331 од.;

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 26 311 (+155) од.;

- крилатих ракет - 3064 од.;

- кораблів/катерів - 28 од.;

- підводних човнів - 1 од.;

- автомобільної техніки та автоцистерн - 38 243 (+139) од.;

- спеціальної техніки - 3754 (+1) од.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За останню добу з 21 на 22 лютого армія РФ втратила на війні проти України 1140 солдатів, 15 танків і 139 одиниць автомобільної техніки. Загальні втрати техніки загарбників за добу становлять 230 одиниць.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.25 орієнтовно склали:- особового складу - близько 866 000 (+1140) осіб ліквідовано;- танків - 10 161 (+15) од.;- бойових броньованих машин - 21 139 (+9) од.;- артилерійських систем - 23 528 (+66) од.;- РСЗВ - 1295 од.;- засоби ППО - 1080 од.;- літаків - 370 од.;- гелікоптерів - 331 од.;- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 26 311 (+155) од.;- крилатих ракет - 3064 од.;- кораблів/катерів - 28 од.;- підводних човнів - 1 од.;- автомобільної техніки та автоцистерн - 38 243 (+139) од.;- спеціальної техніки - 3754 (+1) од.

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