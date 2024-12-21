Мінус 1140 осіб особового складу: назвали втрати росії за минулу добу

Мінус 1140 осіб особового складу: назвали втрати росії за минулу добу
За останню добу з 21 на 22 лютого армія РФ втратила на війні проти України 1140 солдатів, 15 танків і 139 одиниць автомобільної техніки. Загальні втрати техніки загарбників за добу становлять 230 одиниць.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.25 орієнтовно склали:

- особового складу - близько 866 000 (+1140) осіб ліквідовано;
- танків - 10 161 (+15) од.;
- бойових броньованих машин - 21 139 (+9) од.;
- артилерійських систем - 23 528 (+66) од.;
- РСЗВ - 1295 од.;
- засоби ППО - 1080 од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 26 311 (+155) од.;
- крилатих ракет - 3064 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 38 243 (+139) од.;
- спеціальної техніки - 3754 (+1) од.




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Теги: втрати, окупанти, війна з росією
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