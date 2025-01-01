Курс валют на вихідні: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 22 лютого та неділю, 23 лютого. Долар додав 5 коп. Євро зріс на 8 коп., а злотий на 7 коп.

Про це стало відомо з сайту Нацбанку.

Курс долара
1 долар США – 41,73 (+5 коп.)

Курс євро
1 євро – 43,55 (+8 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,47 (+7 коп.)


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Теги: Курс валют, Луцьк
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