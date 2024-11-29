Луцька дитяча поліклініка лікуватиме очі за гроші. Про які послуги йдеться





Про це в коментарі Оксана Лєщинська.



Апаратне лікування — це сучасний метод профілактики й лікування різних захворювань очей. Національна служба здоров'я України давно не оплачує цей напрямок, але медики зауважують, що є позитивний ефект від нього. Також є запити батьків на цю послугу, тому вирішили її запровадити платно, зауважує Лєщинська.



Лікування проводять за призначенням дитячого офтальмолога (попередньо до нього скеровує педіатр). Кількість занять, їх тривалість та вид лікування обговорюють під час консультації лікаря, адже саме він визначає патологію.



Коштуватиме послуга 600 грн за 10 занять.



Прийматиме лікар-офтальмолог Інна Мах.



Щоб потрапити до фахівця, необхідно попередньо записатися за номером +38 050 401 65 35 і обрати зручний час.



Про апаратне лікування



Методику апаратного лікування призначають пацієнтам до 40 років, але найефективнішою вона вважається саме для дітей та підлітків.



Її проводять з метою стимуляції зорового аналізатора, розвитку здатності ока до фокусування на різні відстані, нормалізації тонусу очних м'язів, покращення кровообігу та живлення різних структур.



Процедури застосовують при:

косоокості;



астигматизму;



міопії;



гіперметрометропії;



амбліопії;



розладах акомодації.

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