«Замордував і вивіз бабусю помирати», – внучка померлої біля Луцька жінки звинувачує батька





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У вівторок, 28 січня, поблизу Жидичина працівники поліції виявили тіло місцевої мешканки. Причетним до її смерти виявився 46-річний чоловік. Згодом з'ясувалось, що це була його теща. Суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте вже у середині лютого донька підозрюваного Юлія на своїй сторінці у фейсбук пише: батька відпустили й він розгулює на свободі.



Дівчина зізналась, що змалку боялась тата, адже той зловживав спиртним та неодноразово піднімав руку на матір та бабусю.



«Уявіть картину: дівчинка років 12 плаче, що не має батьківської любові та турботи, на які має право. Батько підходить до заплаканої дитини та каже: «Доцю, у мене так серце болить, коли ти плачеш». Після чого, пішовши до спальні, де спить її мати, батько б'є дружину дерев'яною табуреткою об голову. Ніжка з табуретки вилетіла. Крик: «Тато не бий!». Дівчинка давиться сльозами. Син вдає, що спить. Приїхала швидка. Донька мусить мовчати або казати, що мати впала в льосі», – ділиться спогадами Юлія.



Вона додала: такі речі досі відбуваються в будинку, бо ж чоловіка нібито відпустили. Онучка померлої хоче, аби батька покарали за всі знущання з мами й бабусі та заподіяну їй із братом моральну шкоду.



«Тепер знову хочу Вас запитати, чому я і мати маємо його прощати? Як спати далі жінці, коли поруч з нею лежить чоловік, який забив її рідну матір? Невже, на думку батька, моя баба справді заслуговує на те, щоб її добити та вивезти несвідому за село? Чи варто далі жити з цією людиною в одній хаті?







Цим дописом я хочу довести, що злочинці мають бути покараними, самі вони нікуди не зникнуть, а ваші діти будуть ходити поруч з ними», – пише дівчина.



Разом з тим вона пояснила, що у людей, які знають її батька, – хибна думка про нього. Мовляв, його підтримують, бо він хороший сусід, але не знають, що вдома він – справжній кат. «Не раз я серед ночі прокидалась від того, що батько душив її у ліжку, а вона як тільки може кричала його ім'я. У такі моменти я проклинала його і починала щиро ненавидіти», – резюмувала Юлія.



Ми надіслали інформаційний запит волинським правоохоронця, аби дізнатися, чи справді обвинуваченого відпустили з-під варти, яка офіційна причина смерті потерпілої та чи притягували підозрюваного раніше до відповідальності. Хоч раніше самі ж поліціянти розповідали про запобіжний захід, зараз цю інформацію вони вважають засекреченою. Так само не повідомили, чи перебуває чоловік під вартою, мовляв, то таємниця слідства.



«Станом на 21.02.2025 досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчими проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на повне і неупереджене розслідування усіх обставин події.



Запитувана інформація щодо офіційної причини смерті потерпілої, про те, який запобіжний захід обрано підозрюваному, про те чи перебуває підозрюваний під вартою та, чи притягувався раніше до відповідальності, відповідно до ст. 222 КПК України, розголошенню не підлягає», – йдеться у відповіді на запит.



Щобільше розслідування проводиться за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці). Передбачення відповідальність – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наприкінці січня село Жидичин сколихнула страшна новина. Люди подейкували, що буцімто зять побив свою тещу і залишив помирати. Тіло без ознак життя й справді згодом виявили правоохоронці. Чоловіку навіть оголосили підозру та затримали, проте, зі слів доньки ймовірного кривдника, незабаром відпустили. Натомість поліціянти не можуть ні підтвердити, ні спростувати це, мовляв, то таємниця слідства.Журналісти сайту «Конкурент» дізнавалися, чому чоловік розгулює на волі та яке покарання його чекає.У вівторок, 28 січня, поблизу Жидичина працівники поліції виявили тіло місцевої мешканки. Причетним до її смерти виявився 46-річний чоловік. Згодом з'ясувалось, що це була його теща. Суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте вже у середині лютого донька підозрюваногона своїй сторінці у фейсбук пише: батька відпустили й він розгулює на свободі.Дівчина зізналась, що змалку боялась тата, адже той зловживав спиртним та неодноразово піднімав руку на матір та бабусю.«Уявіть картину: дівчинка років 12 плаче, що не має батьківської любові та турботи, на які має право. Батько підходить до заплаканої дитини та каже: «Доцю, у мене так серце болить, коли ти плачеш». Після чого, пішовши до спальні, де спить її мати, батько б'є дружину дерев'яною табуреткою об голову. Ніжка з табуретки вилетіла. Крик: «Тато не бий!». Дівчинка давиться сльозами. Син вдає, що спить. Приїхала швидка. Донька мусить мовчати або казати, що мати впала в льосі», – ділиться спогадами Юлія.Вона додала: такі речі досі відбуваються в будинку, бо ж чоловіка нібито відпустили. Онучка померлої хоче, аби батька покарали за всі знущання з мами й бабусі та заподіяну їй із братом моральну шкоду.«Тепер знову хочу Вас запитати, чому я і мати маємо його прощати? Як спати далі жінці, коли поруч з нею лежить чоловік, який забив її рідну матір? Невже, на думку батька, моя баба справді заслуговує на те, щоб її добити та вивезти несвідому за село? Чи варто далі жити з цією людиною в одній хаті?Цим дописом я хочу довести, що злочинці мають бути покараними, самі вони нікуди не зникнуть, а ваші діти будуть ходити поруч з ними», – пише дівчина.Разом з тим вона пояснила, що у людей, які знають її батька, – хибна думка про нього. Мовляв, його підтримують, бо він хороший сусід, але не знають, що вдома він – справжній кат. «Не раз я серед ночі прокидалась від того, що батько душив її у ліжку, а вона як тільки може кричала його ім'я. У такі моменти я проклинала його і починала щиро ненавидіти», – резюмувала Юлія.Ми надіслали інформаційний запит волинським правоохоронця, аби дізнатися, чи справді обвинуваченого відпустили з-під варти, яка офіційна причина смерті потерпілої та чи притягували підозрюваного раніше до відповідальності. Хоч раніше самі ж поліціянти розповідали про запобіжний захід, зараз цю інформацію вони вважають засекреченою. Так само не повідомили, чи перебуває чоловік під вартою, мовляв, то таємниця слідства.«Станом на 21.02.2025 досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчими проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на повне і неупереджене розслідування усіх обставин події.Запитувана інформація щодо офіційної причини смерті потерпілої, про те, який запобіжний захід обрано підозрюваному, про те чи перебуває підозрюваний під вартою та, чи притягувався раніше до відповідальності, відповідно до ст. 222 КПК України, розголошенню не підлягає», – йдеться у відповіді на запит.Щобільше розслідування проводиться за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці). Передбачення відповідальність – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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