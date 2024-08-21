27 лютого Укрзалізниця запускає перший дитячий вагон у міжнародному сполученні, повідомила пресслужба компанії.Зазначається, що відкривається продаж квитків на дитячий вагон у складі поїзда №351 Київ - Кишинів. Цей вагон рекомендують насамперед для батьків з дітками 0-8 років.Цей вагон повністю сертифікований для руху в міжнародному сполученні і має:- пандуси для візочків;- тематичні купе з Іскорками Суперсил;- манежі для найменших;- сповивальні столики;- гіпоалергенну дитячу постіль;- дитяче меню;- підігрів дитячого харчування;- захищені бортики верхніх полиць;- бізіборди;- безпечні коридорні поручні з м'якою оббивкою;- інтерактивні навчально-розважальні матеріали;- настільні ігри;- аудіоказки на ніч.Проєкт реалізований за допомогою UNICEF Україна, а також уряду Бельгії.Продаж квитків відбувається виключно через застосунок Укрзалізниці зі спеціальним маркуванням "дитячий".