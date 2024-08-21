Укрзалізниця запускає перший дитячий вагон у міжнародному сполученні
Сьогодні, 15:11
27 лютого Укрзалізниця запускає перший дитячий вагон у міжнародному сполученні, повідомила пресслужба компанії.
Зазначається, що відкривається продаж квитків на дитячий вагон у складі поїзда №351 Київ - Кишинів. Цей вагон рекомендують насамперед для батьків з дітками 0-8 років.
Цей вагон повністю сертифікований для руху в міжнародному сполученні і має:
- пандуси для візочків;
- тематичні купе з Іскорками Суперсил;
- манежі для найменших;
- сповивальні столики;
- гіпоалергенну дитячу постіль;
- дитяче меню;
- підігрів дитячого харчування;
- захищені бортики верхніх полиць;
- бізіборди;
- безпечні коридорні поручні з м'якою оббивкою;
- інтерактивні навчально-розважальні матеріали;
- настільні ігри;
- аудіоказки на ніч.
Проєкт реалізований за допомогою UNICEF Україна, а також уряду Бельгії.
Продаж квитків відбувається виключно через застосунок Укрзалізниці зі спеціальним маркуванням "дитячий".
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Зазначається, що відкривається продаж квитків на дитячий вагон у складі поїзда №351 Київ - Кишинів. Цей вагон рекомендують насамперед для батьків з дітками 0-8 років.
Цей вагон повністю сертифікований для руху в міжнародному сполученні і має:
- пандуси для візочків;
- тематичні купе з Іскорками Суперсил;
- манежі для найменших;
- сповивальні столики;
- гіпоалергенну дитячу постіль;
- дитяче меню;
- підігрів дитячого харчування;
- захищені бортики верхніх полиць;
- бізіборди;
- безпечні коридорні поручні з м'якою оббивкою;
- інтерактивні навчально-розважальні матеріали;
- настільні ігри;
- аудіоказки на ніч.
Проєкт реалізований за допомогою UNICEF Україна, а також уряду Бельгії.
Продаж квитків відбувається виключно через застосунок Укрзалізниці зі спеціальним маркуванням "дитячий".
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