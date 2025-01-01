На війні з окупантами загинув воїн з Волині Валентин Карпік

Карпік Валентин Петрович 1998 року народження.



Про це повідомили у спільноті «Раків Ліс».



Захисник загинув 20 лютого 2025 року в Донецькій області під час виконання бойового завдання.





Про час прибуття скорботного кортежу та чин похорону повідомимо додатково.



Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На фронті загинув Герой із села Раків Ліс Камінь-Каширського району1998 року народження.Про це повідомили у спільноті «Раків Ліс».Захисник загинув 20 лютого 2025 року в Донецькій області під час виконання бойового завдання.Про час прибуття скорботного кортежу та чин похорону повідомимо додатково.Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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