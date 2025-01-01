На війні з окупантами загинув воїн з Волині Валентин Карпік
Сьогодні, 15:28
На фронті загинув Герой із села Раків Ліс Камінь-Каширського району Карпік Валентин Петрович 1998 року народження.
Про це повідомили у спільноті «Раків Ліс».
Захисник загинув 20 лютого 2025 року в Донецькій області під час виконання бойового завдання.
Про час прибуття скорботного кортежу та чин похорону повідомимо додатково.
Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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Про це повідомили у спільноті «Раків Ліс».
Захисник загинув 20 лютого 2025 року в Донецькій області під час виконання бойового завдання.
Про час прибуття скорботного кортежу та чин похорону повідомимо додатково.
Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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