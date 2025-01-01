На війні з окупантами загинув воїн з Волині Валентин Карпік

На війні з окупантами загинув воїн з Волині Валентин Карпік
На фронті загинув Герой із села Раків Ліс Камінь-Каширського району Карпік Валентин Петрович 1998 року народження.

Про це повідомили у спільноті «Раків Ліс».

Захисник загинув 20 лютого 2025 року в Донецькій області під час виконання бойового завдання.
На війні з окупантами загинув воїн з Волині Валентин Карпік


Про час прибуття скорботного кортежу та чин похорону повідомимо додатково.

Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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