Які проєкти від USAID втілювали громади Волині і що з ними буде
Сьогодні, 16:15
Розповідаємо, які наміри мали громади — партнерки за Проєктом USAID «Говерла».
У 2021 році на Волині стартував проєкт USAID «Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування» «ГОВЕРЛА».
Його партнерами стали 10 громад області: Рожищенська, Любешівська, Володимирська, Боратинська, Горохівська, Ківерцівська, Вишнівська, Локачинська, Шацька та Зимнівська, передає misto.media.
У січні 2025 Держдепартамент США розпорядився припинити майже всю допомогу, яку США надають за кордоном. Після цього агенція USAID в Україні призупинила всі проєкти і видатки на них.
Розповідаємо, що зробили в межах цієї співпраці у 2024 році і що поставили на паузу у 2025.
Рожищенська міська громада
Що зробили:
сформували добровільно-пожежну команду на території Переспівського старостинського округу у складі 12 осіб, які пройшли навчання, отримали відповідне спорядження;
дослідили участь громади у процесах прийняття владних рішень;
проводили навчання про бюджетний процес;
дослідили надання інклюзивних реабілітаційних послуг;
обладнали сучасним реабілітаційним пристроями Рожищенську лікарню;
розробили комунікаційну стратегію громади на 2025-2027 роки;
провели міжмуніципальні зустрічі для налагодження співробітництва Рожищенської, Горохівської та Рожнятівської територіальних громад;
розпочали розробляти віртуальний тур громадою;
розробили Економічний профіль громади;
отримали сучасну техніку для бібліотеки;
отримали посібники про систему управління відходами;
провели навчання в межах ініціативи «Молодіжний працівник»;
отримали обладнання та комплектуючі до екскаватора-навантажувача JCB та подрібнювач гілок ARPAL.
У 2025 році планували продовжити розпочаті торік проєкти, зокрема роботу над Комунікаційною стратегією Рожищенської міської територіальної громади на 2025–2027 роки та розроблення віртуального туру громадою.
Любешівська селищна рада
Що зробили:
планували економічний розвиток громади;
розбудовували молодіжну політику на місцевому рівні в межах проєктів «Активна молодь — сильна громада» та «Імпульс»;
отримали: подрібнювач деревини та додаткове обладнання для вже наявної техніки місцевого Центру безпеки громадян.
На 2025 рік у межах цієї співпраці планували розробляти Комплексний план просторового розвитку Любешівської територіальної громади.
Володимирська міська рада
Що зробили:
вивчали просторове планування території;
впроваджували систему управління відходами;
розбудовували систему енергетичного менеджменту;
посилювали потенціал існуючих підрозділів органів місцевого самоврядування»;
зміцнювали співпрацю між ОМС та підприємствами в сфері економічного розвитку;
вдосконалювали урядування, орієнтоване на жителів Волині;
аналізували доступність, чутливість до конфліктів та перспектив розвитку міжмуніципальних послуг;
розробляли комунікаційну стратегію;
навчали англійської мови працівників ОМС;
працювали над стратегією розвитку громади;
отримали тренажерне обладнання на суму 1,38 млн грн для тренажерного залу в Володимирському центрі фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
У 2025 році в рамках співпраці з «Говерлою» планували: оновлення Стратегії розвитку громади та плану її реалізації, знімання відеоролика про громаду, оновлення брошур для інвесторів, розробку Комплексного плану просторового розвитку територіальної громади.
Боратинська сільська рада
Що зробили:
розбудовували молодіжну політику на місцевому рівні»;
проводили навчання про бюджетний процес;
розробляли комунікаційну стратегію;
посилювали потенціал існуючих підрозділів органів місцевого самоврядування;
отримали матеріально-технічну допомогу: три сучасні набори телемедицини для діагностики пацієнтів, пересувну освітлювальну вежу з генератором, обладнання для створення автоматизованої системи управління мережами зовнішнього освітлення.
Плани Боратинської громади на 2025 рік: провести фінальний форум проєкту «Активна молодь — сильна громада» та продовжити проєкт «Двигуни громад».
«Дуже прикро, що на наступні 90 днів уся діяльність USAID в Україні припинена. Щиро сподіваємось, що співпраця відновиться і громади зможуть реалізувати ще більше корисних проєктів», — в коментарі misto.media поділилась спеціалістка з промоції відділу соціально-економічного розвитку Боратинської сільської ради Олександра Лось.
Горохівська міська рада
Що зробили:
посилювали потенціал існуючих підрозділів працівників ОМС. Завдяки цьому запустили Програму стимулювання економічного розвитку та підтримки мікро-, малого та середнього підприємництва у громаді;
— вивчали актуальні та проблемні питання, які цікавлять жителів, щоб орієнтувати місцеве врядування на громадян;
отримали мобільний подрібнювач деревини та потужний освітлювач з вежею.
Також в 2024 році розпочали співпрацю з розробки технічного завдання для Комплексного плану просторового розвитку. Але її призупинили в 2025 році, розповіла проєктна менеджерка Горохівської міської ради Тетяна Янюк.
Ківерцівська міська рада
Що зробили:
вивчали актуальні та проблемні питання, які цікавлять жителів, щоб орієнтувати місцеве самоврядування на громадян
аналізували доступність, чутливість до конфліктів та перспектив розвитку міжмуніципальних послуг;
шукали рішення для підтримки ветеранів;
розбудовували молодіжну політику на місцевому рівні;
посилювали потенціал існуючих підрозділів працівників ОМС ;
вивчали просторове планування території;
отримали матеріально-технічну допомогу: генератори, дробарку подрібнювач ARPAL для КП «Енергія», пересувну освітлювальну вежу з генератором для місцевого водоканалу, обладнання для ліквідації пожеж, портативне ультразвукове обладнання для Ківерцівської центральної лікарні, а також побутову техніку та меблі.
У 2025 році в межах цієї співпраці планували: знімання відео про громаду, розробку Інвестиційного паспорта, продовження проєкту з вивчення англійської мови для ОМС, роботу над Комплексним планом просторового розвитку.
Вишнівська сільська територіальна громада
Що зробили:
проводили навчання про бюджетний процес;
розбудовували молодіжну політику на місцевому рівні в межах проєктів «Активна молодь — сильна громада» та «Імпульс», та «Шкільний громадський бюджет«;
вивчали питання відновлення громад;
досліджували участь громадськості у процесах прийняття рішень у громадах;
аналізували доступність, чутливість до конфліктів та перспектив розвитку міжмуніципальних послуг;
створили публічний простір «Вільна думка» у селі Машів;
отримали матеріальну підтримку: пересувну освітлювальну вежу та подрібнювач гілок «ARPAL».
Запланованих проєктів для реалізації їх у 2025 році в межах співпраці немає.
Локачинська селищна територіальна громада
У відповідь на запит щодо такої співпраці Локачинська селищна рада пише, що в межах співпраці отримувала консультативно-методичну підтримку: тренінги, вебінари та сприяння ініціатив громади. Які саме це були заходи, не конкретизують.
З відкритих джерел відомо, що представники Локачинської громади брали участь в таких ініціативах:
розбудовували молодіжну політику;
започаткували діяльність Центру громадських консультацій та комунікацій;
проводили інформаційно-просвітницьку кампанію про бюджетний процес;
брали участь у конференції про економічний добробут громади;
впроваджували систему управління відходами;
отримували матеріальну допомогу: пересувну освітлювальну вежу з генератором на причепі, офісну техніку, та пароконвектомати.
У 2025 році проєктів між «Говерлою» від USAID та Локачинською селищною радою не планували.
Шацька селищна рада
Що зробили:
вивчали актуальні та проблемні питання, які цікавлять жителів, щоб орієнтувати місцеве самоврядування на громадян;
досліджували участь громадськості у процесах прийняття владних рішень;
розбудовували молодіжну політику в межах проєктів «Активна молодь сильна та «Імпульс» та «МолодьТут».
посилювали потенціал існуючих підрозділів працівників ОМС.
розвивали співпрацю між ОМС та підприємництвом у сфері місцевого економічного розвитку територіальних громад Волинської області»;
працювали над Комплексним планом просторового розвитку території;
підписали договір про співпрацю між Шацькою і Полянською громадами;
отримали матеріальну допомогу: сучасну пересувну освітлювальну вежу з генератором на причепі, УЗД-апарат для лікарні.
В 2025 році планували завершити проєкти «Двигуни громади», «МолодьТут» та продовжити працювати на Комплексним планом.
Зимнівська сільська громада
Що зробили:
розбудовували молодіжну політику;
впроваджували систему управління відходами;
вивчали актуальні та проблемні питання, які цікавлять жителів, щоб орієнтувати місцеве самоврядування на громадян;
аналізували доступність, чутливість до конфліктів та перспектив розвитку міжмуніципальних послуг;
посилювали потенціал існуючих підрозділів працівників ОМС;
отримали матеріальну допомогу — сучасну пересувну освітлювальну вежу з генератором та подрібнювач деревини.
В 2025 році планували втілити проєкт «Стратегічне планування в українських громадах 2.0» та розроблення мережі належно прокладених та позначених туристичних маршрутів з урахуванням інклюзивності та із заохоченням співпраці між громадами;
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У 2021 році на Волині стартував проєкт USAID «Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування» «ГОВЕРЛА».
Його партнерами стали 10 громад області: Рожищенська, Любешівська, Володимирська, Боратинська, Горохівська, Ківерцівська, Вишнівська, Локачинська, Шацька та Зимнівська, передає misto.media.
У січні 2025 Держдепартамент США розпорядився припинити майже всю допомогу, яку США надають за кордоном. Після цього агенція USAID в Україні призупинила всі проєкти і видатки на них.
Розповідаємо, що зробили в межах цієї співпраці у 2024 році і що поставили на паузу у 2025.
Рожищенська міська громада
Що зробили:
сформували добровільно-пожежну команду на території Переспівського старостинського округу у складі 12 осіб, які пройшли навчання, отримали відповідне спорядження;
дослідили участь громади у процесах прийняття владних рішень;
проводили навчання про бюджетний процес;
дослідили надання інклюзивних реабілітаційних послуг;
обладнали сучасним реабілітаційним пристроями Рожищенську лікарню;
розробили комунікаційну стратегію громади на 2025-2027 роки;
провели міжмуніципальні зустрічі для налагодження співробітництва Рожищенської, Горохівської та Рожнятівської територіальних громад;
розпочали розробляти віртуальний тур громадою;
розробили Економічний профіль громади;
отримали сучасну техніку для бібліотеки;
отримали посібники про систему управління відходами;
провели навчання в межах ініціативи «Молодіжний працівник»;
отримали обладнання та комплектуючі до екскаватора-навантажувача JCB та подрібнювач гілок ARPAL.
У 2025 році планували продовжити розпочаті торік проєкти, зокрема роботу над Комунікаційною стратегією Рожищенської міської територіальної громади на 2025–2027 роки та розроблення віртуального туру громадою.
Любешівська селищна рада
Що зробили:
планували економічний розвиток громади;
розбудовували молодіжну політику на місцевому рівні в межах проєктів «Активна молодь — сильна громада» та «Імпульс»;
отримали: подрібнювач деревини та додаткове обладнання для вже наявної техніки місцевого Центру безпеки громадян.
На 2025 рік у межах цієї співпраці планували розробляти Комплексний план просторового розвитку Любешівської територіальної громади.
Володимирська міська рада
Що зробили:
вивчали просторове планування території;
впроваджували систему управління відходами;
розбудовували систему енергетичного менеджменту;
посилювали потенціал існуючих підрозділів органів місцевого самоврядування»;
зміцнювали співпрацю між ОМС та підприємствами в сфері економічного розвитку;
вдосконалювали урядування, орієнтоване на жителів Волині;
аналізували доступність, чутливість до конфліктів та перспектив розвитку міжмуніципальних послуг;
розробляли комунікаційну стратегію;
навчали англійської мови працівників ОМС;
працювали над стратегією розвитку громади;
отримали тренажерне обладнання на суму 1,38 млн грн для тренажерного залу в Володимирському центрі фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
У 2025 році в рамках співпраці з «Говерлою» планували: оновлення Стратегії розвитку громади та плану її реалізації, знімання відеоролика про громаду, оновлення брошур для інвесторів, розробку Комплексного плану просторового розвитку територіальної громади.
Боратинська сільська рада
Що зробили:
розбудовували молодіжну політику на місцевому рівні»;
проводили навчання про бюджетний процес;
розробляли комунікаційну стратегію;
посилювали потенціал існуючих підрозділів органів місцевого самоврядування;
отримали матеріально-технічну допомогу: три сучасні набори телемедицини для діагностики пацієнтів, пересувну освітлювальну вежу з генератором, обладнання для створення автоматизованої системи управління мережами зовнішнього освітлення.
Плани Боратинської громади на 2025 рік: провести фінальний форум проєкту «Активна молодь — сильна громада» та продовжити проєкт «Двигуни громад».
«Дуже прикро, що на наступні 90 днів уся діяльність USAID в Україні припинена. Щиро сподіваємось, що співпраця відновиться і громади зможуть реалізувати ще більше корисних проєктів», — в коментарі misto.media поділилась спеціалістка з промоції відділу соціально-економічного розвитку Боратинської сільської ради Олександра Лось.
Горохівська міська рада
Що зробили:
посилювали потенціал існуючих підрозділів працівників ОМС. Завдяки цьому запустили Програму стимулювання економічного розвитку та підтримки мікро-, малого та середнього підприємництва у громаді;
— вивчали актуальні та проблемні питання, які цікавлять жителів, щоб орієнтувати місцеве врядування на громадян;
отримали мобільний подрібнювач деревини та потужний освітлювач з вежею.
Також в 2024 році розпочали співпрацю з розробки технічного завдання для Комплексного плану просторового розвитку. Але її призупинили в 2025 році, розповіла проєктна менеджерка Горохівської міської ради Тетяна Янюк.
Ківерцівська міська рада
Що зробили:
вивчали актуальні та проблемні питання, які цікавлять жителів, щоб орієнтувати місцеве самоврядування на громадян
аналізували доступність, чутливість до конфліктів та перспектив розвитку міжмуніципальних послуг;
шукали рішення для підтримки ветеранів;
розбудовували молодіжну політику на місцевому рівні;
посилювали потенціал існуючих підрозділів працівників ОМС ;
вивчали просторове планування території;
отримали матеріально-технічну допомогу: генератори, дробарку подрібнювач ARPAL для КП «Енергія», пересувну освітлювальну вежу з генератором для місцевого водоканалу, обладнання для ліквідації пожеж, портативне ультразвукове обладнання для Ківерцівської центральної лікарні, а також побутову техніку та меблі.
У 2025 році в межах цієї співпраці планували: знімання відео про громаду, розробку Інвестиційного паспорта, продовження проєкту з вивчення англійської мови для ОМС, роботу над Комплексним планом просторового розвитку.
Вишнівська сільська територіальна громада
Що зробили:
проводили навчання про бюджетний процес;
розбудовували молодіжну політику на місцевому рівні в межах проєктів «Активна молодь — сильна громада» та «Імпульс», та «Шкільний громадський бюджет«;
вивчали питання відновлення громад;
досліджували участь громадськості у процесах прийняття рішень у громадах;
аналізували доступність, чутливість до конфліктів та перспектив розвитку міжмуніципальних послуг;
створили публічний простір «Вільна думка» у селі Машів;
отримали матеріальну підтримку: пересувну освітлювальну вежу та подрібнювач гілок «ARPAL».
Запланованих проєктів для реалізації їх у 2025 році в межах співпраці немає.
Локачинська селищна територіальна громада
У відповідь на запит щодо такої співпраці Локачинська селищна рада пише, що в межах співпраці отримувала консультативно-методичну підтримку: тренінги, вебінари та сприяння ініціатив громади. Які саме це були заходи, не конкретизують.
З відкритих джерел відомо, що представники Локачинської громади брали участь в таких ініціативах:
розбудовували молодіжну політику;
започаткували діяльність Центру громадських консультацій та комунікацій;
проводили інформаційно-просвітницьку кампанію про бюджетний процес;
брали участь у конференції про економічний добробут громади;
впроваджували систему управління відходами;
отримували матеріальну допомогу: пересувну освітлювальну вежу з генератором на причепі, офісну техніку, та пароконвектомати.
У 2025 році проєктів між «Говерлою» від USAID та Локачинською селищною радою не планували.
Шацька селищна рада
Що зробили:
вивчали актуальні та проблемні питання, які цікавлять жителів, щоб орієнтувати місцеве самоврядування на громадян;
досліджували участь громадськості у процесах прийняття владних рішень;
розбудовували молодіжну політику в межах проєктів «Активна молодь сильна та «Імпульс» та «МолодьТут».
посилювали потенціал існуючих підрозділів працівників ОМС.
розвивали співпрацю між ОМС та підприємництвом у сфері місцевого економічного розвитку територіальних громад Волинської області»;
працювали над Комплексним планом просторового розвитку території;
підписали договір про співпрацю між Шацькою і Полянською громадами;
отримали матеріальну допомогу: сучасну пересувну освітлювальну вежу з генератором на причепі, УЗД-апарат для лікарні.
В 2025 році планували завершити проєкти «Двигуни громади», «МолодьТут» та продовжити працювати на Комплексним планом.
Зимнівська сільська громада
Що зробили:
розбудовували молодіжну політику;
впроваджували систему управління відходами;
вивчали актуальні та проблемні питання, які цікавлять жителів, щоб орієнтувати місцеве самоврядування на громадян;
аналізували доступність, чутливість до конфліктів та перспектив розвитку міжмуніципальних послуг;
посилювали потенціал існуючих підрозділів працівників ОМС;
отримали матеріальну допомогу — сучасну пересувну освітлювальну вежу з генератором та подрібнювач деревини.
В 2025 році планували втілити проєкт «Стратегічне планування в українських громадах 2.0» та розроблення мережі належно прокладених та позначених туристичних маршрутів з урахуванням інклюзивності та із заохоченням співпраці між громадами;
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