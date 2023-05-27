Які проєкти від USAID втілювали громади Волині і що з ними буде

Які проєкти від USAID втілювали громади Волині і що з ними буде
Розповідаємо, які наміри мали громади — партнерки за Проєктом USAID «Говерла».

У 2021 році на Волині стартував проєкт USAID «Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування» «ГОВЕРЛА».

Його партнерами стали 10 громад області: Рожищенська, Любешівська, Володимирська, Боратинська, Горохівська, Ківерцівська, Вишнівська, Локачинська, Шацька та Зимнівська, передає misto.media.

У січні 2025 Держдепартамент США розпорядився припинити майже всю допомогу, яку США надають за кордоном. Після цього агенція USAID в Україні призупинила всі проєкти і видатки на них.

Розповідаємо, що зробили в межах цієї співпраці у 2024 році і що поставили на паузу у 2025.

Рожищенська міська громада

Що зробили:

сформували добровільно-пожежну команду на території Переспівського старостинського округу у складі 12 осіб, які пройшли навчання, отримали відповідне спорядження;

дослідили участь громади у процесах прийняття владних рішень;

проводили навчання про бюджетний процес;

дослідили надання інклюзивних реабілітаційних послуг;

обладнали сучасним реабілітаційним пристроями Рожищенську лікарню;

розробили комунікаційну стратегію громади на 2025-2027 роки;

провели міжмуніципальні зустрічі для налагодження співробітництва Рожищенської, Горохівської та Рожнятівської територіальних громад;

розпочали розробляти віртуальний тур громадою;

розробили Економічний профіль громади;

отримали сучасну техніку для бібліотеки;

отримали посібники про систему управління відходами;

провели навчання в межах ініціативи «Молодіжний працівник»;

отримали обладнання та комплектуючі до екскаватора-навантажувача JCB та подрібнювач гілок ARPAL.

У 2025 році планували продовжити розпочаті торік проєкти, зокрема роботу над Комунікаційною стратегією Рожищенської міської територіальної громади на 2025–2027 роки та розроблення віртуального туру громадою.

Любешівська селищна рада

Що зробили:

планували економічний розвиток громади;

розбудовували молодіжну політику на місцевому рівні в межах проєктів «Активна молодь — сильна громада» та «Імпульс»;

отримали: подрібнювач деревини та додаткове обладнання для вже наявної техніки місцевого Центру безпеки громадян.

На 2025 рік у межах цієї співпраці планували розробляти Комплексний план просторового розвитку Любешівської територіальної громади.

Володимирська міська рада
Що зробили:
вивчали просторове планування території;

впроваджували систему управління відходами;

розбудовували систему енергетичного менеджменту;

посилювали потенціал існуючих підрозділів органів місцевого самоврядування»;

зміцнювали співпрацю між ОМС та підприємствами в сфері економічного розвитку;

вдосконалювали урядування, орієнтоване на жителів Волині;

аналізували доступність, чутливість до конфліктів та перспектив розвитку міжмуніципальних послуг;

розробляли комунікаційну стратегію;

навчали англійської мови працівників ОМС;

працювали над стратегією розвитку громади;

отримали тренажерне обладнання на суму 1,38 млн грн для тренажерного залу в Володимирському центрі фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

У 2025 році в рамках співпраці з «Говерлою» планували: оновлення Стратегії розвитку громади та плану її реалізації, знімання відеоролика про громаду, оновлення брошур для інвесторів, розробку Комплексного плану просторового розвитку територіальної громади.

Боратинська сільська рада

Що зробили:

розбудовували молодіжну політику на місцевому рівні»;

проводили навчання про бюджетний процес;

розробляли комунікаційну стратегію;

посилювали потенціал існуючих підрозділів органів місцевого самоврядування;

отримали матеріально-технічну допомогу: три сучасні набори телемедицини для діагностики пацієнтів, пересувну освітлювальну вежу з генератором, обладнання для створення автоматизованої системи управління мережами зовнішнього освітлення.

Плани Боратинської громади на 2025 рік: провести фінальний форум проєкту «Активна молодь — сильна громада» та продовжити проєкт «Двигуни громад».

«Дуже прикро, що на наступні 90 днів уся діяльність USAID в Україні припинена. Щиро сподіваємось, що співпраця відновиться і громади зможуть реалізувати ще більше корисних проєктів», — в коментарі misto.media поділилась спеціалістка з промоції відділу соціально-економічного розвитку Боратинської сільської ради Олександра Лось.

Горохівська міська рада

Що зробили:

посилювали потенціал існуючих підрозділів працівників ОМС. Завдяки цьому запустили Програму стимулювання економічного розвитку та підтримки мікро-, малого та середнього підприємництва у громаді;

— вивчали актуальні та проблемні питання, які цікавлять жителів, щоб орієнтувати місцеве врядування на громадян;

отримали мобільний подрібнювач деревини та потужний освітлювач з вежею.

Також в 2024 році розпочали співпрацю з розробки технічного завдання для Комплексного плану просторового розвитку. Але її призупинили в 2025 році, розповіла проєктна менеджерка Горохівської міської ради Тетяна Янюк.

Ківерцівська міська рада

Що зробили:

вивчали актуальні та проблемні питання, які цікавлять жителів, щоб орієнтувати місцеве самоврядування на громадян

аналізували доступність, чутливість до конфліктів та перспектив розвитку міжмуніципальних послуг;

шукали рішення для підтримки ветеранів;

розбудовували молодіжну політику на місцевому рівні;

посилювали потенціал існуючих підрозділів працівників ОМС ;

вивчали просторове планування території;

отримали матеріально-технічну допомогу: генератори, дробарку подрібнювач ARPAL для КП «Енергія», пересувну освітлювальну вежу з генератором для місцевого водоканалу, обладнання для ліквідації пожеж, портативне ультразвукове обладнання для Ківерцівської центральної лікарні, а також побутову техніку та меблі.

У 2025 році в межах цієї співпраці планували: знімання відео про громаду, розробку Інвестиційного паспорта, продовження проєкту з вивчення англійської мови для ОМС, роботу над Комплексним планом просторового розвитку.

Вишнівська сільська територіальна громада

Що зробили:

проводили навчання про бюджетний процес;

розбудовували молодіжну політику на місцевому рівні в межах проєктів «Активна молодь — сильна громада» та «Імпульс», та «Шкільний громадський бюджет«;

вивчали питання відновлення громад;

досліджували участь громадськості у процесах прийняття рішень у громадах;

аналізували доступність, чутливість до конфліктів та перспектив розвитку міжмуніципальних послуг;

створили публічний простір «Вільна думка» у селі Машів;

отримали матеріальну підтримку: пересувну освітлювальну вежу та подрібнювач гілок «ARPAL».

Запланованих проєктів для реалізації їх у 2025 році в межах співпраці немає.

Локачинська селищна територіальна громада

У відповідь на запит щодо такої співпраці Локачинська селищна рада пише, що в межах співпраці отримувала консультативно-методичну підтримку: тренінги, вебінари та сприяння ініціатив громади. Які саме це були заходи, не конкретизують.

З відкритих джерел відомо, що представники Локачинської громади брали участь в таких ініціативах:

розбудовували молодіжну політику;

започаткували діяльність Центру громадських консультацій та комунікацій;

проводили інформаційно-просвітницьку кампанію про бюджетний процес;

брали участь у конференції про економічний добробут громади;

впроваджували систему управління відходами;

отримували матеріальну допомогу: пересувну освітлювальну вежу з генератором на причепі, офісну техніку, та пароконвектомати.

У 2025 році проєктів між «Говерлою» від USAID та Локачинською селищною радою не планували.

Шацька селищна рада

Що зробили:

вивчали актуальні та проблемні питання, які цікавлять жителів, щоб орієнтувати місцеве самоврядування на громадян;

досліджували участь громадськості у процесах прийняття владних рішень;

розбудовували молодіжну політику в межах проєктів «Активна молодь сильна та «Імпульс» та «МолодьТут».

посилювали потенціал існуючих підрозділів працівників ОМС.

розвивали співпрацю між ОМС та підприємництвом у сфері місцевого економічного розвитку територіальних громад Волинської області»;

працювали над Комплексним планом просторового розвитку території;

підписали договір про співпрацю між Шацькою і Полянською громадами;

отримали матеріальну допомогу: сучасну пересувну освітлювальну вежу з генератором на причепі, УЗД-апарат для лікарні.

В 2025 році планували завершити проєкти «Двигуни громади», «МолодьТут» та продовжити працювати на Комплексним планом.

Зимнівська сільська громада

Що зробили:

розбудовували молодіжну політику;

впроваджували систему управління відходами;

вивчали актуальні та проблемні питання, які цікавлять жителів, щоб орієнтувати місцеве самоврядування на громадян;

аналізували доступність, чутливість до конфліктів та перспектив розвитку міжмуніципальних послуг;

посилювали потенціал існуючих підрозділів працівників ОМС;

отримали матеріальну допомогу — сучасну пересувну освітлювальну вежу з генератором та подрібнювач деревини.

В 2025 році планували втілити проєкт «Стратегічне планування в українських громадах 2.0» та розроблення мережі належно прокладених та позначених туристичних маршрутів з урахуванням інклюзивності та із заохоченням співпраці між громадами;

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Теги: фінансування, проєкти, Волинь
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