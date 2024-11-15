Трамп заперечив чутки про візит до Москви 9 травня

Дональд Трамп заперечив чутки про ймовірний візит до Москви 9 травня.



Про це повідомляє кореспондентка Української служби Голосу Америки в Конгресі Катерина Лісунова, передає



Як вiдомо, Дональд Трамп коротко відповів «ні» на запитання журналістів щодо його можливого візиту до Москви 9 травня.



Спікер президента рф Дмитро Пєсков також спростував інформацію про приїзд Дональда Трампа, заявивши про це в коментарі російським ЗМІ.



Нагадаємо, французьке видання Le Point повiдомляло, що президент США Дональд Трамп має намір 9 травня приїхати до Москви, щоб взяти участь в урочистостях із нагоди закінчення Другої світової війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАзаперечив чутки про ймовірний візит до Москви 9 травня.Про це повідомляє кореспондентка Української служби Голосу Америки в Конгресі, передає Слово і Діло Як вiдомо, Дональд Трамп коротко відповів «ні» на запитання журналістів щодо його можливого візиту до Москви 9 травня.Спікер президента рфтакож спростував інформацію про приїзд Дональда Трампа, заявивши про це в коментарі російським ЗМІ.Нагадаємо, французьке видання Le Point повiдомляло, що президент США Дональд Трамп має намір 9 травня приїхати до Москви, щоб взяти участь в урочистостях із нагоди закінчення Другої світової війни.

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