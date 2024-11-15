Трамп заперечив чутки про візит до Москви 9 травня

Трамп заперечив чутки про візит до Москви 9 травня
Президент США Дональд Трамп заперечив чутки про ймовірний візит до Москви 9 травня.

Про це повідомляє кореспондентка Української служби Голосу Америки в Конгресі Катерина Лісунова, передає Слово і Діло.

Як вiдомо, Дональд Трамп коротко відповів «ні» на запитання журналістів щодо його можливого візиту до Москви 9 травня.

Спікер президента рф Дмитро Пєсков також спростував інформацію про приїзд Дональда Трампа, заявивши про це в коментарі російським ЗМІ.

Нагадаємо, французьке видання Le Point повiдомляло, що президент США Дональд Трамп має намір 9 травня приїхати до Москви, щоб взяти участь в урочистостях із нагоди закінчення Другої світової війни.

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Теги: Трамп, візит, Росія
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