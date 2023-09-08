Reuters: США подадуть свій проєкт резолюції ООН до річниці вторгнення із правкою Росії





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Журналісти агенції ознайомилися із коротким проєктом резолюції США з трьох абзаців. Документ висловлює сум через загибель людей під час "російсько-українського конфлікту" та повторює, "що головна мета Організації Об’єднаних Націй полягає в підтримці міжнародного миру та безпеки та мирному врегулюванні суперечок".



Він також "закликає якнайшвидше припинити конфлікт і надалі закликає до тривалого миру між Україною та Росією".



Росія запропонувала поправку до цього рядка, яку побачило Reuters, таким чином вона звучить так: "закликає якнайшвидше припинити конфлікт, зокрема шляхом усунення його першопричин, і далі закликає до міцного миру між Україною та Росією".



Посол Росії в ООН Василь Небензя назвав проєкт США "хорошим кроком". Російський дипломат на умовах анонімності сказав, що якщо російська поправка буде прийнята Генасамблеєю, то Москва проголосує за резолюцію США.



Що відомо про засідання Генасамблеї



Генеральна Асамблея збирається в понеділок, щоб проголосувати за текст, розроблений Україною та Європейським Союзом, який закликає до деескалації, швидкого припинення бойових дій і мирного врегулювання відповідно до основоположного Статуту ООН і міжнародного права.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! США запропонували проєкт резолюції ООН до третіх роковин вторгнення Росії в Україну, який суперечить спробам Києва та європейських союзників домогтися ухвалення власного тексту Генеральною Асамблеєю.Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Reuters.Журналісти агенції ознайомилися із коротким проєктом резолюції США з трьох абзаців. Документ висловлює сум через загибель людей під час "російсько-українського конфлікту" та повторює, "що головна мета Організації Об’єднаних Націй полягає в підтримці міжнародного миру та безпеки та мирному врегулюванні суперечок".Він також "закликає якнайшвидше припинити конфлікт і надалі закликає до тривалого миру між Україною та Росією".Росія запропонувала поправку до цього рядка, яку побачило Reuters, таким чином вона звучить так: "закликає якнайшвидше припинити конфлікт, зокрема шляхом усунення його першопричин, і далі закликає до міцного миру між Україною та Росією".Посол Росії в ООНназвав проєкт США "хорошим кроком". Російський дипломат на умовах анонімності сказав, що якщо російська поправка буде прийнята Генасамблеєю, то Москва проголосує за резолюцію США.Генеральна Асамблея збирається в понеділок, щоб проголосувати за текст, розроблений Україною та Європейським Союзом, який закликає до деескалації, швидкого припинення бойових дій і мирного врегулювання відповідно до основоположного Статуту ООН і міжнародного права.

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