У Луцьку хочуть відкрити ще одну приватну школу





Про наміри відкрити навчальний заклад Сергій Бохонко.



Керівник будівельного підприємства розповів, що приватну школу облаштують у будівлі №6 на вулиці Гетьмана Сагайдачного.



«В частині приміщення хочемо зробити приватну школу. Ну і свій офіс перенести туди», – сказав Бохонко.



Він відмовився розкрити деталі, бо наразі все це на рівні планів, які гальмує Луцька міська рада. 29 січня на 70 сесії депутати міськради не підтримали рішення надати компанії «Ефект» в оренду земельну ділянку на вулиці Гетьмана Сагайдачного, 6 площею 56 соток для будівництва та обслуговування адміністративно-навчального комплексу. Очевидно, на розгляд депутатів питання виноситимуть повторно.



За цією адресою у будівлі площею понад 2,5 тисячі квадратних метрів раніше діяли приватні фаховий Волинський коледж та Луцький біотехнічний інститут Міжнародного науково-технічного університету ім. академіка Юрія Бугая. Однак коледж призупинив набір студентів у 2020 році, а інститут з початком повномасштабної війни взагалі закрив філію в Луцьку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підприємство «Ефект», яким керує зять колишнього депутата Волинської обласної ради, має намір облаштувати приватний навчальний заклад у будівлі колишнього Луцького біотехнічного інституту на вулиці Гетьмана Сагайдачного у Луцьку. Для цього фірма хоче отримати в оренду земельну ділянку під будівлею.Про наміри відкрити навчальний заклад «Силі правди» у телефонному коментарі повідомив директор будівельного підприємства «Ефект»Керівник будівельного підприємства розповів, що приватну школу облаштують у будівлі №6 на вулиці Гетьмана Сагайдачного.«В частині приміщення хочемо зробити приватну школу. Ну і свій офіс перенести туди», – сказав Бохонко.Він відмовився розкрити деталі, бо наразі все це на рівні планів, які гальмує Луцька міська рада. 29 січня на 70 сесії депутати міськради не підтримали рішення надати компанії «Ефект» в оренду земельну ділянку на вулиці Гетьмана Сагайдачного, 6 площею 56 соток для будівництва та обслуговування адміністративно-навчального комплексу. Очевидно, на розгляд депутатів питання виноситимуть повторно.За цією адресою у будівлі площею понад 2,5 тисячі квадратних метрів раніше діяли приватні фаховий Волинський коледж та Луцький біотехнічний інститут Міжнародного науково-технічного університету ім. академіка Юрія Бугая. Однак коледж призупинив набір студентів у 2020 році, а інститут з початком повномасштабної війни взагалі закрив філію в Луцьку.

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