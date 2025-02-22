Адміністрація Трампа просила Україну відкликати резолюцію з ООН щодо засудження агресії росії, - WP

Адміністрація Трампа просила Україну відкликати резолюцію з ООН щодо засудження агресії росії, - WP
Адміністрація Трампа попросила Україну відкликати щорічну резолюцію з ООН, яка засуджує війну Росії, натомість Вашингтон запропонував її замінити свою пом’якшеною заявою.

Про це пише LB.ua з посиланням на Washington Post.

Ця пропозиція США приголомшила Київ. Українська сторона відмовилася відкликати свою резолюцію, яка має бути опублікована у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ.

Також Україна розцінила крок Штатів як спробу обмежити будь-яке вираження відповідальності Росії за вторгнення, особливо з урахуванням того, що прохання надійшло після неправдивих звинувачень Трампа в тому, нібито наша держава почала війну.

Джерела видання повідомили, що спершу Вашингтон запропонував Києву внести правки в український варіант резолюції, щоб «зробити її слабкішою», включаючи «проросійські» формулювання у документі. Потім США запропонував новий варіант резолюції й зажадали від Києва відкликати свою версію, яку вже була погодили з країнами-партнерами.

Нова пропозиція «шокувала» українців, сказав співрозмовник видання, і Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ не відкликати чинний проєкт резолюції.

«Їхня пропозиція дуже коротка і зовсім нова за формулюванням. Багато представників інших країн кажуть, що це більше схоже на заклик до умиротворення <президента Росії Володимира> Путіна, ніж на заклик до миру», - зазначило джерело WP.

Звернення адміністрації Трампа до Києва передбачає, що американці намагаються «обійти всі можливі процедури в ООН», вимагаючи від України добровільно відкликати свій текст, щоб прокласти шлях для інших країн до підписання більш м'якого тексту від США.

Спершу стало відомо, що США відмовляються стати співавтором проєкту резолюції ООН, у якій підтримують територіальну цілісність України і засуджують російську агресію.

Тоді Сполучені Штати зареєстрували у Генеральній асамблеї ООН проєкт резолюції до річниці вторгнення Росії в Україну, в якому відсутнє слово "війна", а також немає вказівки на агресора.

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Теги: Росія, війна
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