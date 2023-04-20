Відійшла у вічність відома волинська художниця Валентина Михальська

Валентина Михайлівна Михальська.



Про це



Її життя було прикладом незламної сили духу, таланту та любові до мистецтва. Створивши понад тисячу робіт, вона залишила яскравий слід у культурі Волині та України. Її пейзажі, портрети, іконопис і книжкові ілюстрації дарували радість і натхнення багатьом поколінням.



Світла пам’ять про Валентину Михайлівну назавжди залишиться в серцях її рідних, друзів, учнів та шанувальників її таланту.



Поховальна церемонія розпочнеться 23 лютого о 13:00 біля будинку покійної.



Після цього у храмі с. Хворостів відбудеться заупокійна служба.



Щирі співчуття близьким. Вічна пам’ять…

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відійшла у вічність відома волинська художницяПро це повідомили у Вишнівській громаді.Її життя було прикладом незламної сили духу, таланту та любові до мистецтва. Створивши понад тисячу робіт, вона залишила яскравий слід у культурі Волині та України. Її пейзажі, портрети, іконопис і книжкові ілюстрації дарували радість і натхнення багатьом поколінням.Світла пам’ять про Валентину Михайлівну назавжди залишиться в серцях її рідних, друзів, учнів та шанувальників її таланту.Поховальна церемонія розпочнеться 23 лютого о 13:00 біля будинку покійної.Після цього у храмі с. Хворостів відбудеться заупокійна служба.Щирі співчуття близьким. Вічна пам’ять…

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію