Відійшла у вічність відома волинська художниця Валентина Михальська

Відійшла у вічність відома волинська художниця Валентина Михальська
Відійшла у вічність відома волинська художниця Валентина Михайлівна Михальська.

Про це повідомили у Вишнівській громаді.

Її життя було прикладом незламної сили духу, таланту та любові до мистецтва. Створивши понад тисячу робіт, вона залишила яскравий слід у культурі Волині та України. Її пейзажі, портрети, іконопис і книжкові ілюстрації дарували радість і натхнення багатьом поколінням.

Світла пам’ять про Валентину Михайлівну назавжди залишиться в серцях її рідних, друзів, учнів та шанувальників її таланту.

Поховальна церемонія розпочнеться 23 лютого о 13:00 біля будинку покійної.

Після цього у храмі с. Хворостів відбудеться заупокійна служба.

Щирі співчуття близьким. Вічна пам’ять…

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Теги: Волинь, художниця
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