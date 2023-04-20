Відійшла у вічність відома волинська художниця Валентина Михальська
Сьогодні, 22:00
Відійшла у вічність відома волинська художниця Валентина Михайлівна Михальська.
Про це повідомили у Вишнівській громаді.
Її життя було прикладом незламної сили духу, таланту та любові до мистецтва. Створивши понад тисячу робіт, вона залишила яскравий слід у культурі Волині та України. Її пейзажі, портрети, іконопис і книжкові ілюстрації дарували радість і натхнення багатьом поколінням.
Світла пам’ять про Валентину Михайлівну назавжди залишиться в серцях її рідних, друзів, учнів та шанувальників її таланту.
Поховальна церемонія розпочнеться 23 лютого о 13:00 біля будинку покійної.
Після цього у храмі с. Хворостів відбудеться заупокійна служба.
Щирі співчуття близьким. Вічна пам’ять…
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Про це повідомили у Вишнівській громаді.
Її життя було прикладом незламної сили духу, таланту та любові до мистецтва. Створивши понад тисячу робіт, вона залишила яскравий слід у культурі Волині та України. Її пейзажі, портрети, іконопис і книжкові ілюстрації дарували радість і натхнення багатьом поколінням.
Світла пам’ять про Валентину Михайлівну назавжди залишиться в серцях її рідних, друзів, учнів та шанувальників її таланту.
Поховальна церемонія розпочнеться 23 лютого о 13:00 біля будинку покійної.
Після цього у храмі с. Хворостів відбудеться заупокійна служба.
Щирі співчуття близьким. Вічна пам’ять…
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