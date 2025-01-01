Підтвердили загибель Героя з Волині Євгенія Гутевича
22 лютий, 23:07
Захищаючи Україну, поліг солдат Євгеній Леонідович Гутевич із с. Стеблі.
Про це повідомили у Колодяжненській громаді.
"Військовий був старшим механіком-водієм штурмового батальйону ВЧ А4122. Клятий російський ворог обірвав його життя ще 6 вересня 2024 року в районі н.п. Галицинівка Покровського району Донецької області. Герою було 36 років.
Тяжко підібрати слова підтримки для рідних… Найщиріші співчуття всім, хто знав і любив Євгенія Гутевича", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у громаді оголошено триденну жалобу. Інформацію щодо похорону повідомлять додатково.
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Про це повідомили у Колодяжненській громаді.
"Військовий був старшим механіком-водієм штурмового батальйону ВЧ А4122. Клятий російський ворог обірвав його життя ще 6 вересня 2024 року в районі н.п. Галицинівка Покровського району Донецької області. Герою було 36 років.
Тяжко підібрати слова підтримки для рідних… Найщиріші співчуття всім, хто знав і любив Євгенія Гутевича", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у громаді оголошено триденну жалобу. Інформацію щодо похорону повідомлять додатково.
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