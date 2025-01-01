Підтвердили загибель Героя з Волині Євгенія Гутевича

Євгеній Леонідович Гутевич із с. Стеблі.



Про це



"Військовий був старшим механіком-водієм штурмового батальйону ВЧ А4122. Клятий російський ворог обірвав його життя ще 6 вересня 2024 року в районі н.п. Галицинівка Покровського району Донецької області. Герою було 36 років.



Тяжко підібрати слова підтримки для рідних… Найщиріші співчуття всім, хто знав і любив Євгенія Гутевича", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що у громаді оголошено триденну жалобу. Інформацію щодо похорону повідомлять додатково.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну, поліг солдатіз с. Стеблі.Про це повідомили у Колодяжненській громаді."Військовий був старшим механіком-водієм штурмового батальйону ВЧ А4122. Клятий російський ворог обірвав його життя ще 6 вересня 2024 року в районі н.п. Галицинівка Покровського району Донецької області. Герою було 36 років.Тяжко підібрати слова підтримки для рідних… Найщиріші співчуття всім, хто знав і любив Євгенія Гутевича", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що у громаді оголошено триденну жалобу. Інформацію щодо похорону повідомлять додатково.

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