Підтвердили загибель Героя з Волині Євгенія Гутевича

Підтвердили загибель Героя з Волині Євгенія Гутевича
Захищаючи Україну, поліг солдат Євгеній Леонідович Гутевич із с. Стеблі.

Про це повідомили у Колодяжненській громаді.

"Військовий був старшим механіком-водієм штурмового батальйону ВЧ А4122. Клятий російський ворог обірвав його життя ще 6 вересня 2024 року в районі н.п. Галицинівка Покровського району Донецької області. Герою було 36 років.

Тяжко підібрати слова підтримки для рідних… Найщиріші співчуття всім, хто знав і любив Євгенія Гутевича", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у громаді оголошено триденну жалобу. Інформацію щодо похорону повідомлять додатково.


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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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