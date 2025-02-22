Катастрофа Іл-76 у росії: експертиза підтвердила більшість переданих Україні тіл полонених





Про це повідомив керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко, пише



"Дійсно, у грудні нам повернули 62 тіла. У цій справі СБУ проводить розслідування. Від родин, які звертаються до Коордштабу, знаємо про майже 50 попередніх збігів останків, що передали росіяни, із ДНК родичів.



Ми отримали від російської сторони, за їхньою легендою, останки тіл, які начебто перебували в літаку, але доказів того, що вони перебували саме там, у Координаційного штабу на сьогодні немає", - йдеться в повідомленні.



На початку грудня уповноважена із прав людини РФ Тетяна Москалькова в інтерв'ю пропагандистському виданню РФ "РИА Новости" заявила, що Росія передала Україні тіла військовополонених, які нібито загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.



Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердив, що Росія передала тіла, за її заявою – загиблих під час падіння Іл-76 українських захисників, але ці останки потребують додаткової ідентифікації.



18 грудня омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що експертиза тіл може тривати до двох місяців.



Вдень 24 січня 2024 року у Бєлгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Джерела УП в Генштабі сверджували, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.



Після падіння російського Іл-76 у Белгородській області РФ низка російських ЗМІ поширили заяви голови комітету Держдуми Росії з оброни Андрія Картаполова про те, що в ньому нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін; український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що з’ясовує ситуацію. В ГУР підтвердили лише, що на 24 січня планувався обмін полоненими.



Через кілька годин після появи інформації про падіння Іл-76 Генштаб ЗСУ оприлюднив заяву, в якій натякнув, що цей літак був військовою ціллю і перевозив боєприпаси для російської армії.



Згодом омбудсмен Лубінець повідомив, що Україна не побачила жодних ознак того, що на військовому літаку Іл-76, який розбився в Бєлгородській області РФ, перебувала велика кількість військовополонених, про що заявляло Міноборони РФ та інші представники країни-агресора. Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що ситуаціч з Іл-76 незрозуміла, адже Росія не показує трупи.



Росія не надала Раді безпеки ООН доказів того, що на борту військово-транспортного літака Іл-76 були військовополонені українці, і відкинула вимогу проведення міжнародною комісією розслідування того, що сталося під Бєлгородом 24 січня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Експертиза підтвердила збіг із ДНК родичів більшості переданих Росією останків тіл українських полонених, які нібито загинули внаслідок катастрофи Іл-76 у Бєлгородській області.Про це повідомив керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, пише Українська правда "Дійсно, у грудні нам повернули 62 тіла. У цій справі СБУ проводить розслідування. Від родин, які звертаються до Коордштабу, знаємо про майже 50 попередніх збігів останків, що передали росіяни, із ДНК родичів.Ми отримали від російської сторони, за їхньою легендою, останки тіл, які начебто перебували в літаку, але доказів того, що вони перебували саме там, у Координаційного штабу на сьогодні немає", - йдеться в повідомленні.На початку грудня уповноважена із прав людини РФв інтерв'ю пропагандистському виданню РФ "РИА Новости" заявила, що Росія передала Україні тіла військовополонених, які нібито загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердив, що Росія передала тіла, за її заявою – загиблих під час падіння Іл-76 українських захисників, але ці останки потребують додаткової ідентифікації.18 грудня омбудсмензаявляв, що експертиза тіл може тривати до двох місяців.Вдень 24 січня 2024 року у Бєлгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Джерела УП в Генштабі сверджували, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.Після падіння російського Іл-76 у Белгородській області РФ низка російських ЗМІ поширили заяви голови комітету Держдуми Росії з оброни Андрія Картаполова про те, що в ньому нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін; український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що з’ясовує ситуацію. В ГУР підтвердили лише, що на 24 січня планувався обмін полоненими.Через кілька годин після появи інформації про падіння Іл-76 Генштаб ЗСУ оприлюднив заяву, в якій натякнув, що цей літак був військовою ціллю і перевозив боєприпаси для російської армії.Згодом омбудсмен Лубінець повідомив, що Україна не побачила жодних ознак того, що на військовому літаку Іл-76, який розбився в Бєлгородській області РФ, перебувала велика кількість військовополонених, про що заявляло Міноборони РФ та інші представники країни-агресора. Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що ситуаціч з Іл-76 незрозуміла, адже Росія не показує трупи.Росія не надала Раді безпеки ООН доказів того, що на борту військово-транспортного літака Іл-76 були військовополонені українці, і відкинула вимогу проведення міжнародною комісією розслідування того, що сталося під Бєлгородом 24 січня.

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