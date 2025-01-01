Зупинилося серце воїна з Волині Віталія Потапчука

Потапчука Віталія Григоровича, жителя села Кримне, 13.11.1984 р. народження.



"Віталій Потапчук був призваний до лав ЗСУ 13 червня 2024 року. Піхотинець-стрілець службу ніс на Покровському напрямку.



Перебуваючи на бойовій позиції поблизу п.п. Маринівка Донецької області, 4 жовтня 2024 року отримав поранення внаслідок скидання ворожим БПЛА вибухового пристрою.



На лікуванні перебував в м.Дніпрі та м.Київ. Реабілітацію проходив в м.Івано-Франківськ, а останнім часом у м.Луцьк.



Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким, побратимам. Схиляємо голови в скорботі", - наголошують у громаді.



Поховання відбудеться сьогодні, 23 лютого, о 12:00 в Свято-Михайлівському храмі с.Кримне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дубечненська громада втратила ще одного Захисника України –, жителя села Кримне, 13.11.1984 р. народження."Віталій Потапчук був призваний до лав ЗСУ 13 червня 2024 року. Піхотинець-стрілець службу ніс на Покровському напрямку.Перебуваючи на бойовій позиції поблизу п.п. Маринівка Донецької області, 4 жовтня 2024 року отримав поранення внаслідок скидання ворожим БПЛА вибухового пристрою.На лікуванні перебував в м.Дніпрі та м.Київ. Реабілітацію проходив в м.Івано-Франківськ, а останнім часом у м.Луцьк.Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким, побратимам. Схиляємо голови в скорботі", - наголошують у громаді.Поховання відбудеться сьогодні, 23 лютого, о 12:00 в Свято-Михайлівському храмі с.Кримне.

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