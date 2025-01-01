На Волині через свічку загорівся двоповерховий житловий будинок: опіки отримала жінка

На Волині через свічку загорівся двоповерховий житловий будинок: опіки отримала жінка
До Служби порятунку101 надійшло повідомлення про пожежу в двоповерховому житловому будинку в селі Липини Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Загоряння сталося на другому поверсі, у житловій кімнаті.
Рятувальники 1 державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк оперативно прибули на місце та ліквідували вогонь.

Під час пожежі постраждала жінка, 1948 р.н., яка отримала опіки передпліч, долонь, стоп та обличчя. Постраждалу госпіталізовано до реанімаційного відділення.

Пожежу локалізували о 10:33, ліквідували о 10:54.
На Волині через свічку загорівся двоповерховий житловий будинок: опіки отримала жінка

Ймовірна причина – необережне використання свічки.


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Теги: пожежа, Волинь
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