На Волині через свічку загорівся двоповерховий житловий будинок: опіки отримала жінка





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Загоряння сталося на другому поверсі, у житловій кімнаті.

Рятувальники 1 державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк оперативно прибули на місце та ліквідували вогонь.



Під час пожежі постраждала жінка, 1948 р.н., яка отримала опіки передпліч, долонь, стоп та обличчя. Постраждалу госпіталізовано до реанімаційного відділення.



Пожежу локалізували о 10:33, ліквідували о 10:54.



Ймовірна причина – необережне використання свічки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Служби порятунку101 надійшло повідомлення про пожежу в двоповерховому житловому будинку в селі Липини Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Загоряння сталося на другому поверсі, у житловій кімнаті.Рятувальники 1 державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк оперативно прибули на місце та ліквідували вогонь.Під час пожежі постраждала жінка, 1948 р.н., яка отримала опіки передпліч, долонь, стоп та обличчя. Постраждалу госпіталізовано до реанімаційного відділення.Пожежу локалізували о 10:33, ліквідували о 10:54.Ймовірна причина – необережне використання свічки.

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