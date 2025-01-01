24 лютого відбудеться прощання з військовослужбовцем Вадимом Гнатюком

24 лютого відбудеться прощання з військовослужбовцем Вадимом Гнатюком
24 лютого відбудеться прощання з військовослужбовцем Вадимом Гнатюком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У понеділок, 24 лютого, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Гнатюка Вадима Васильовича (19.03.1989 року народження), який загинув 15 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Срібне Донецької області.

Поховають Героя на кладовищі селища Рокині.

Щирі співчуття рідним та близьким!

Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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