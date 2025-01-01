24 лютого відбудеться прощання з військовослужбовцем Вадимом Гнатюком
Сьогодні, 08:13
24 лютого відбудеться прощання з військовослужбовцем Вадимом Гнатюком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У понеділок, 24 лютого, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Гнатюка Вадима Васильовича (19.03.1989 року народження), який загинув 15 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Срібне Донецької області.
Поховають Героя на кладовищі селища Рокині.
Щирі співчуття рідним та близьким!
Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У понеділок, 24 лютого, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Гнатюка Вадима Васильовича (19.03.1989 року народження), який загинув 15 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Срібне Донецької області.
Поховають Героя на кладовищі селища Рокині.
Щирі співчуття рідним та близьким!
Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росія атакувала Україну 267 ударними дронами, ППО збила 138
Сьогодні, 09:12
24 лютого відбудеться прощання з військовослужбовцем Вадимом Гнатюком
Сьогодні, 08:13
Зупинилося серце воїна з Волині Віталія Потапчука
Сьогодні, 06:06
На Волині через свічку загорівся двоповерховий житловий будинок: опіки отримала жінка
Сьогодні, 04:00
Катастрофа Іл-76 у росії: експертиза підтвердила більшість переданих Україні тіл полонених
Сьогодні, 01:25