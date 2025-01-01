24 лютого відбудеться прощання з військовослужбовцем Вадимом Гнатюком

Вадимом Гнатюком.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У понеділок, 24 лютого, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Гнатюка Вадима Васильовича (19.03.1989 року народження), який загинув 15 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Срібне Донецької області.



Поховають Героя на кладовищі селища Рокині.



Щирі співчуття рідним та близьким!



Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24 лютого відбудеться прощання з військовослужбовцемПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У понеділок, 24 лютого, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Гнатюка Вадима Васильовича (19.03.1989 року народження), який загинув 15 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Срібне Донецької області.Поховають Героя на кладовищі селища Рокині.Щирі співчуття рідним та близьким!Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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