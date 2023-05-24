У Луцьку пенсіонер вкрав автомобіль та скоїв аварію: перебуває в реанімації

У Луцьку пенсіонер незаконно заволодів автомобілем та скоїв дорожньо-транспортну пригоду.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора ввечері до поліції звернувся 35-річний лучанин та повідомив, що, перебуваючи по вулиці Рівненській, невідомий чоловік вдарив його в обличчя, заволодів автомобілем Chevrolet Nubira та поїхав в напрямку вулиці Глушець.На місце події одразу скерували слідчо-оперативну групу та наряд патрульної поліції.По вулиці Глушець поліцейські виявили ДТП за участі викраденого автомобіля.Поліцейські встановили, що 70-річний житель Ковеля, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, заволодів автомобілем потерпілого, по вулиці Глушець не впорався з керування та зіткнувся з бетонною опорою. Внаслідок автопригоди правопорушника із тілесними ушкодженнями доставили у реанімаційне відділення лікарні.Автомобіль зазнав значних механічних ушкоджень.Слідчі внесли відомості до Єдиного реєструдосудових розслідувань за ч.2 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Триває слідство.