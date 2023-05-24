У Луцьку пенсіонер вкрав автомобіль та скоїв аварію: перебуває в реанімації
Сьогодні, 10:20
У Луцьку пенсіонер незаконно заволодів автомобілем та скоїв дорожньо-транспортну пригоду.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора ввечері до поліції звернувся 35-річний лучанин та повідомив, що, перебуваючи по вулиці Рівненській, невідомий чоловік вдарив його в обличчя, заволодів автомобілем Chevrolet Nubira та поїхав в напрямку вулиці Глушець.
На місце події одразу скерували слідчо-оперативну групу та наряд патрульної поліції.
По вулиці Глушець поліцейські виявили ДТП за участі викраденого автомобіля.
Поліцейські встановили, що 70-річний житель Ковеля, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, заволодів автомобілем потерпілого, по вулиці Глушець не впорався з керування та зіткнувся з бетонною опорою. Внаслідок автопригоди правопорушника із тілесними ушкодженнями доставили у реанімаційне відділення лікарні.
Автомобіль зазнав значних механічних ушкоджень.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєструдосудових розслідувань за ч.2 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора ввечері до поліції звернувся 35-річний лучанин та повідомив, що, перебуваючи по вулиці Рівненській, невідомий чоловік вдарив його в обличчя, заволодів автомобілем Chevrolet Nubira та поїхав в напрямку вулиці Глушець.
На місце події одразу скерували слідчо-оперативну групу та наряд патрульної поліції.
По вулиці Глушець поліцейські виявили ДТП за участі викраденого автомобіля.
Поліцейські встановили, що 70-річний житель Ковеля, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, заволодів автомобілем потерпілого, по вулиці Глушець не впорався з керування та зіткнувся з бетонною опорою. Внаслідок автопригоди правопорушника із тілесними ушкодженнями доставили у реанімаційне відділення лікарні.
Автомобіль зазнав значних механічних ушкоджень.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєструдосудових розслідувань за ч.2 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку пенсіонер вкрав автомобіль та скоїв аварію: перебуває в реанімації
Сьогодні, 10:20
Росія атакувала Україну 267 ударними дронами, ППО збила 138
Сьогодні, 09:12
Зупинилося серце воїна з Волині Віталія Потапчука
Сьогодні, 06:06
На Волині через свічку загорівся двоповерховий житловий будинок: опіки отримала жінка
Сьогодні, 04:00