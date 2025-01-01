Трамп переконаний, що зможе домовитися про припинення вогню в Україні цього тижня

Трамп переконаний, що зможе домовитися про припинення вогню в Україні цього тижня
Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп «переконаний», що домовиться про припинення вогню в Україні вже цього тижня.

Слова Левітт передає Hill, пише Громадське.

«Президент та його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту, і президент дуже впевнений, що ми зможемо зробити це цього тижня», — сказала Левітт.

Вона також зазначила, що радник з національної безпеки Майк Волтц працюватиме над угодою «цілодобово» на цих вихідних, а міністр фінансів Скотт Бессент, за її словами, залучений в обговорення щодо угоди про корисні копалини, котра «відшкодує долари платників податків» і «допоможе відбудувати Україну після жорстокої війни».

«Коли йдеться про критично важливі корисні копалини, це важлива частина для президента. Це дуже важливо для президента, тому що це дозволить повернути американські податки», — заявила речниця Білого дому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Дружина депутата Луцької міськради Миколи Федіка очолить Ківерцівський медколедж
Бунт біля ТЦК у Ковелі: суд виніс вирок одному з протестувальників
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рф атакувала Київ дронами: уламки впали у Голосіївському, Дарницькому та Печерському районах
Сьогодні, 12:04
Трамп переконаний, що зможе домовитися про припинення вогню в Україні цього тижня
Сьогодні, 11:31
У Луцьку пенсіонер вкрав автомобіль та скоїв аварію: перебуває в реанімації
Сьогодні, 10:20
Росія атакувала Україну 267 ударними дронами, ППО збила 138
Сьогодні, 09:12
24 лютого відбудеться прощання з військовослужбовцем Вадимом Гнатюком
Сьогодні, 08:13
Схожі новини
Рф атакувала Київ дронами: уламки впали у Голосіївському, Дарницькому та Печерському районах Рф атакувала Київ дронами: уламки впали у Голосіївському, Дарницькому та Печерському районах
Сьогодні, 12:04
Росія атакувала Україну 267 ударними дронами, ППО збила 138 Росія атакувала Україну 267 ударними дронами, ППО збила 138
Сьогодні, 09:12
Зупинилося серце воїна з Волині Віталія Потапчука Зупинилося серце воїна з Волині Віталія Потапчука
Сьогодні, 06:06
Катастрофа Іл-76 у росії: експертиза підтвердила більшість переданих Україні тіл полонених Катастрофа Іл-76 у росії: експертиза підтвердила більшість переданих Україні тіл полонених
Сьогодні, 01:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рф атакувала Київ дронами: уламки впали у Голосіївському, Дарницькому та Печерському районах
Сьогодні, 12:04
 0
Трамп переконаний, що зможе домовитися про припинення вогню в Україні цього тижня
Сьогодні, 11:31
 0
У Луцьку пенсіонер вкрав автомобіль та скоїв аварію: перебуває в реанімації
Сьогодні, 10:20
 0
Росія атакувала Україну 267 ударними дронами, ППО збила 138
Сьогодні, 09:12
 0
24 лютого відбудеться прощання з військовослужбовцем Вадимом Гнатюком
Сьогодні, 08:13
 0
Медіа
відео
1/8