Трамп переконаний, що зможе домовитися про припинення вогню в Україні цього тижня

Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп «переконаний», що домовиться про припинення вогню в Україні вже цього тижня.



Слова Левітт передає Hill, пише



«Президент та його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту, і президент дуже впевнений, що ми зможемо зробити це цього тижня», — сказала Левітт.



Вона також зазначила, що радник з національної безпеки Майк Волтц працюватиме над угодою «цілодобово» на цих вихідних, а міністр фінансів Скотт Бессент, за її словами, залучений в обговорення щодо угоди про корисні копалини, котра «відшкодує долари платників податків» і «допоможе відбудувати Україну після жорстокої війни».



«Коли йдеться про критично важливі корисні копалини, це важлива частина для президента. Це дуже важливо для президента, тому що це дозволить повернути американські податки», — заявила речниця Білого дому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Речниця Білого домузаявила, що президент США«переконаний», що домовиться про припинення вогню в Україні вже цього тижня.Слова Левітт передає Hill, пише Громадське «Президент та його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту, і президент дуже впевнений, що ми зможемо зробити це цього тижня», — сказала Левітт.Вона також зазначила, що радник з національної безпеки Майк Волтц працюватиме над угодою «цілодобово» на цих вихідних, а міністр фінансів Скотт Бессент, за її словами, залучений в обговорення щодо угоди про корисні копалини, котра «відшкодує долари платників податків» і «допоможе відбудувати Україну після жорстокої війни».«Коли йдеться про критично важливі корисні копалини, це важлива частина для президента. Це дуже важливо для президента, тому що це дозволить повернути американські податки», — заявила речниця Білого дому.

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