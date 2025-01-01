Трамп переконаний, що зможе домовитися про припинення вогню в Україні цього тижня
Сьогодні, 11:31
Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп «переконаний», що домовиться про припинення вогню в Україні вже цього тижня.
Слова Левітт передає Hill, пише Громадське.
«Президент та його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту, і президент дуже впевнений, що ми зможемо зробити це цього тижня», — сказала Левітт.
Вона також зазначила, що радник з національної безпеки Майк Волтц працюватиме над угодою «цілодобово» на цих вихідних, а міністр фінансів Скотт Бессент, за її словами, залучений в обговорення щодо угоди про корисні копалини, котра «відшкодує долари платників податків» і «допоможе відбудувати Україну після жорстокої війни».
«Коли йдеться про критично важливі корисні копалини, це важлива частина для президента. Це дуже важливо для президента, тому що це дозволить повернути американські податки», — заявила речниця Білого дому.
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Слова Левітт передає Hill, пише Громадське.
«Президент та його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту, і президент дуже впевнений, що ми зможемо зробити це цього тижня», — сказала Левітт.
Вона також зазначила, що радник з національної безпеки Майк Волтц працюватиме над угодою «цілодобово» на цих вихідних, а міністр фінансів Скотт Бессент, за її словами, залучений в обговорення щодо угоди про корисні копалини, котра «відшкодує долари платників податків» і «допоможе відбудувати Україну після жорстокої війни».
«Коли йдеться про критично важливі корисні копалини, це важлива частина для президента. Це дуже важливо для президента, тому що це дозволить повернути американські податки», — заявила речниця Білого дому.
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