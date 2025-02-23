Рф атакувала Київ дронами: уламки впали у Голосіївському, Дарницькому та Печерському районах

Рф атакувала Київ дронами: уламки впали у Голосіївському, Дарницькому та Печерському районах
У ніч на 23 лютого РФ знову атакувала Київ ударними безпілотниками. Унаслідок падіння уламків пошкодження зафіксовано у трьох районах столиці.

Наслідки дронової атаки по Києву показали у ДСНС, пише LB.ua.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в одноповерховому приватному будинку, її ліквідували на площі 100 кв. м.

У Дарницькому районі в одному місці пошкоджено приватний будинок та автомобілі, загоряння ліквідоване підручними засобами. На іншій локації горів одноповерховий будинок з поширенням вогню на сусідню будівлю, пожежу ліквідували на площі 35 кв. м.

У Печерському районі пошкоджено скління нежитлової будівлі без подальшого горіння. Інформація про постраждалих уточнюється.

Пізно ввечері 22 лютого у центрі Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. За інформацією міського голови Києва, уламки ворожого БпЛА виявили на території Національного ботанічного саду імені М. Гришка.

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Теги: Росія, війна
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