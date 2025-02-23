Рф атакувала Київ дронами: уламки впали у Голосіївському, Дарницькому та Печерському районах





Наслідки дронової атаки по Києву показали у ДСНС, пише



У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в одноповерховому приватному будинку, її ліквідували на площі 100 кв. м.



У Дарницькому районі в одному місці пошкоджено приватний будинок та автомобілі, загоряння ліквідоване підручними засобами. На іншій локації горів одноповерховий будинок з поширенням вогню на сусідню будівлю, пожежу ліквідували на площі 35 кв. м.



У Печерському районі пошкоджено скління нежитлової будівлі без подальшого горіння. Інформація про постраждалих уточнюється.



Пізно ввечері 22 лютого у центрі Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. За інформацією міського голови Києва, уламки ворожого БпЛА виявили на території Національного ботанічного саду імені М. Гришка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 23 лютого РФ знову атакувала Київ ударними безпілотниками. Унаслідок падіння уламків пошкодження зафіксовано у трьох районах столиці.Наслідки дронової атаки по Києву показали у ДСНС, пише LB.ua У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в одноповерховому приватному будинку, її ліквідували на площі 100 кв. м.У Дарницькому районі в одному місці пошкоджено приватний будинок та автомобілі, загоряння ліквідоване підручними засобами. На іншій локації горів одноповерховий будинок з поширенням вогню на сусідню будівлю, пожежу ліквідували на площі 35 кв. м.У Печерському районі пошкоджено скління нежитлової будівлі без подальшого горіння. Інформація про постраждалих уточнюється.Пізно ввечері 22 лютого у центрі Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. За інформацією міського голови Києва, уламки ворожого БпЛА виявили на території Національного ботанічного саду імені М. Гришка.

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