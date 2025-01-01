Через «Ягодин» намагались провезти 28 тисяч камінців-діамантів
Сьогодні, 14:32
У ніші підлоги автобуса, що в'іжджав в Україну через митний пост «Ягодин», виявили майже 28 тисяч камінців, схожих на діаманти.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Автобус слідував рейсом зі Щецина до Києва. Пакунок чорного кольору, обмотаний прозорим скотчем, було знайдено під час повного митного огляду у розміщеній дуже глибоко вузькій конструктивній порожнині транспорту. Це ускладнювало огляд та доступ до неї.
У згортку містилися 21 паперовий, 17 зіп-пакетиків та пластиковий футляр з камінцями. Загальна вага вилученого за протоколом про порушення митних правил товару склала 191 грам. В упакуванні також була інформація з маркуванням про прозорість/чистоту, розміри, якість огранки та навіть QR-коди з посиланням на авторитетне джерело Гемологічного інституту у США, що видає сертифікати якості міжнародного зразка на діаманти. Згідно з цими друкованими або дописаними вручну бірками, орієнтовна маса цієї партії діамантів – мінімум 355 карат. Призначена експертиза, аби підтвердити дорогоцінність та визначити їх вартість.
Щодо водія автобуса, порушено адміністративну справу за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу (переміщення товару з приховуванням від митного контролю). За результатами експертизи перед правоохоронцями додатково буде ставитись питання про відкриття кримінального провадження за ст. 201-3 Кримінального кодексу (контрабанда товару).
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Автобус слідував рейсом зі Щецина до Києва. Пакунок чорного кольору, обмотаний прозорим скотчем, було знайдено під час повного митного огляду у розміщеній дуже глибоко вузькій конструктивній порожнині транспорту. Це ускладнювало огляд та доступ до неї.
У згортку містилися 21 паперовий, 17 зіп-пакетиків та пластиковий футляр з камінцями. Загальна вага вилученого за протоколом про порушення митних правил товару склала 191 грам. В упакуванні також була інформація з маркуванням про прозорість/чистоту, розміри, якість огранки та навіть QR-коди з посиланням на авторитетне джерело Гемологічного інституту у США, що видає сертифікати якості міжнародного зразка на діаманти. Згідно з цими друкованими або дописаними вручну бірками, орієнтовна маса цієї партії діамантів – мінімум 355 карат. Призначена експертиза, аби підтвердити дорогоцінність та визначити їх вартість.
Щодо водія автобуса, порушено адміністративну справу за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу (переміщення товару з приховуванням від митного контролю). За результатами експертизи перед правоохоронцями додатково буде ставитись питання про відкриття кримінального провадження за ст. 201-3 Кримінального кодексу (контрабанда товару).
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