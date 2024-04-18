У Луцьку закриють ще 8 вулиць

У Луцьку закриють ще 8 вулиць
Вулиці, які не існують або фактично розташовані на території прилеглих до Луцька сіл, закривають.

Про це пише "Місто.Медіа".

Це роблять для того, щоб виправити неточності у реєстрі адрес, який у місті затвердили у 2008 році. У березні 2024 року Кабінет Міністрів прийняв постанову про створення Єдиного державного реєстру адрес, який міститиме всі вулиці, будинки, адресні об’єкти, які є на території України. Тож, спочатку кожна громада має провести верифікацію вулиць.

30 січня у Луцькій громаді вже ліквідували 24 вулиці.

Тепер на черзі — ще 8:

вул. Горішня;

вул. Корецька;

вул. Глазунова;

майдан Незалежності;

вул. Липинська;

вул. Гнідава станція;

пров. Струтинської;

пров. Смєлякова.

Як ідеться в пояснювальній записці до проєкту рішення, вул. Горішня, Корецька, Глазунова, Липинська, Гнідава станція, майдан Незалежності, провулки Струтинської та Смєлякова у Луцьку не існують.

Об’єкти нерухомого майна, які зареєстровані на вул. Липинська, фактично розташовані у селі Липини; на вул. Гнідава станція — на території Боратинської сільської ради; на провулку Струтинської — на вулиці Волошкова (колишня вулиця Струтинської) у Луцьку.

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Теги: Луцьк, вулиці
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