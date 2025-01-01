Україна не переживе цю війну без американської допомоги, але допустити перемогу росії не можна, - Дуда

Україна не переживе цю війну без американської допомоги, але допустити перемогу росії не можна, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що без допомоги США Україна «не переживе» війну з росією. Однак він наголосив — допустити перемоги рф у війні не можна.

Його слова передає RMF 24, пише Громадське.

Після розмови з президентом США Дональдом Трампом, Дуда заявив, що глава Білого дому «прагне зупинити кровопролиття», а зважаючи на те, що росії байдуже на свої втрати, то ця війна «повинна якось закінчитися».

Разом з цим Дуда наголосив — війна росії проти України повинна закінчитися справедливим та тривалим миром, а також додав, що повинні бути гарантії того, що «війна не повернеться і що росія більше ні на кого не нападе».

Окрім цього, президент Польщі також заявив, що під час своєї розмови з Трампом виклав йому свою точку зору про те, як він бачить тих, «з ким треба буде вести переговори», а також закликав президента США не забувати, що «путін — офіцер КДБ».

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Теги: Росія, війна
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