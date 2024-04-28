Волинський дзюдоїст здобув бронзу на Кубку Європи у Варшаві

Волинський дзюдоїст здобув бронзу на Кубку Європи у Варшаві
Спортсмен із Волині Вадим Чернов завоював "бронзову" медаль на відкритому Кубку Європи з дзюдо — Warsaw European open 2025.

Змагання відбуваються 22-23 лютого в польському місті Варшава, пише Суспільне.

Вадим Чернов виступав у ваговій категорії 66 кілограмів, повідомили в обласній школі вищої спортивної майстерності. За підсумками першого змагального дня волинянин виборов третє місце, перемігши свого суперника.

Як зазначили у Федерації дзюдо України, участь у змаганнях Warsaw European open 2025 беруть понад 500 дзюдоїстів з усього світу. Збірну України на Відкритому Кубку Європи представляють 40 спортсменів і спортсменок.

Довідково: Вадим Чернов – бронзовий призер чемпіонату Європи U18-2017, бронзовий призер Кубка Європи U18 Плоєшті-2017 та Тепліце-2017, срібний призер Кубка України-2018, бронзовий призер Кубка України-2019, чемпіон України U21-2020.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, спортсмен
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Дружина депутата Луцької міськради Миколи Федіка очолить Ківерцівський медколедж
Бунт біля ТЦК у Ковелі: суд виніс вирок одному з протестувальників
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський дзюдоїст здобув бронзу на Кубку Європи у Варшаві
Сьогодні, 18:03
Україна не переживе цю війну без американської допомоги, але допустити перемогу росії не можна, - Дуда
Сьогодні, 17:04
Макрон і Стармер переконуватимуть Трампа підтримати військово місію миротворців в Україні, - WSJ
Сьогодні, 15:34
У Луцьку закриють ще 8 вулиць
Сьогодні, 14:45
Через «Ягодин» намагались провезти 28 тисяч камінців-діамантів
Сьогодні, 14:32
Схожі новини
Волинянин – бронзовий призер чемпіонату Європи з пара веслування академічного Волинянин – бронзовий призер чемпіонату Європи з пара веслування академічного
28 квітень, 2024, 08:09
Паралімпієць-легкоатлет із Волині готується до здобуття олімпійської ліцензії Паралімпієць-легкоатлет із Волині готується до здобуття олімпійської ліцензії
24 березень, 2024, 17:03
Прикордонник Волинського загону виборов «золото» на Чемпіонаті Європи з джиу-джитсу Прикордонник Волинського загону виборов «золото» на Чемпіонаті Європи з джиу-джитсу
11 березень, 2024, 16:16
Відомий спортсмен з Волині отримав ключі від нової квартири Відомий спортсмен з Волині отримав ключі від нової квартири
17 лютий, 2021, 11:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський дзюдоїст здобув бронзу на Кубку Європи у Варшаві
Сьогодні, 18:03
 0
Україна не переживе цю війну без американської допомоги, але допустити перемогу росії не можна, - Дуда
Сьогодні, 17:04
 0
Макрон і Стармер переконуватимуть Трампа підтримати військово місію миротворців в Україні, - WSJ
Сьогодні, 15:34
 0
У Луцьку закриють ще 8 вулиць
Сьогодні, 14:45
 0
Через «Ягодин» намагались провезти 28 тисяч камінців-діамантів
Сьогодні, 14:32
 0
Медіа
відео
1/8