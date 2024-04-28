Волинський дзюдоїст здобув бронзу на Кубку Європи у Варшаві





Змагання відбуваються 22-23 лютого в польському місті Варшава, пише



Вадим Чернов виступав у ваговій категорії 66 кілограмів, повідомили в обласній школі вищої спортивної майстерності. За підсумками першого змагального дня волинянин виборов третє місце, перемігши свого суперника.



Як зазначили у Федерації дзюдо України, участь у змаганнях Warsaw European open 2025 беруть понад 500 дзюдоїстів з усього світу. Збірну України на Відкритому Кубку Європи представляють 40 спортсменів і спортсменок.



Довідково: Вадим Чернов – бронзовий призер чемпіонату Європи U18-2017, бронзовий призер Кубка Європи U18 Плоєшті-2017 та Тепліце-2017, срібний призер Кубка України-2018, бронзовий призер Кубка України-2019, чемпіон України U21-2020.

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