Швейцарія може відправити миротворців в Україну

Швейцарія може відправити миротворців в Україну
Швейцарія могла би надати війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо надійде відповідний запит і уряд надасть згоду.

Як передає Укрінформ, про це сказав командувач Збройних сил Швейцарії Томас Зюсслі в інтерв’ю газеті SonntagsBlick, повідомляє Reuters.

«Ми, ймовірно, могли б відправити близько 200 солдатів протягом дев’яти-дванадцяти місяців», – заявив Зюсслі.

Він наголосив, що у разі відповідного звернення до Швейцарії, приймати рішення щодо відправлення військ будуть уряд і парламент країни.

За словами Зюсслі, розмови про відправлення миротворців наразі є суто гітопетичними, оскільки залишається незрозумілим, як розвиватиметься ситуація між Росією і Україною.

«Миру ще немає, і не було жодного запиту (щодо відправлення миротворців в Україну – ред.) від Організації Об’єднаних Націй», – сказав він.

Нейтральна Швейцарія бере участь у кількох миротворчих місіях по всьому світу, найбільша з яких у Косові, де швейцарські війська були розгорнуті на підтримку сил НАТО в Косові (KFOR).

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Теги: Росія, війна
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