Екзитполи: стало відомо, хто перемагає на виборах до Бундестагу в ФРН

Екзитполи: стало відомо, хто перемагає на виборах до Бундестагу в ФРН
На дострокових виборах до Бундестагу лідирує консервативний блок партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС), який набирає 29 відсотків голосів виборців.

Про це свідчать результати екзитполів ARD/infratest dimap, оприлюднені в неділю, 23 лютого, одразу після закриття виборчих дільниць, про це передає DW.

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН) - на другому місці з 19,5 відсотка. Третьою фінішує Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) - 16 відсотків. Ліволіберальна партія "Союз-90/Зелені" набирає 13,5 відсотка.

Ліва партія отримує 8,5 відсотка, лівопопулістська політсила "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ) - 4,7 відсотка, ліберальна Вільна демократична партія (ВДП) - 4,9 відсотка. При цьому прохідний бар'єр становить 5 відсотків.

Виборчі дільниці для голосування на дострокових виборах до Бундестагу працювали з 08.00 до 18.00 за місцевим часом.

Дострокові парламентські вибори у ФРН були призначені після розвалу правлячої коаліції на початку листопада 2024 року, коли з неї вийшла Вільна демократична партія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Вибори, Бундестаг, ФРН
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Дружина депутата Луцької міськради Миколи Федіка очолить Ківерцівський медколедж
Бунт біля ТЦК у Ковелі: суд виніс вирок одному з протестувальників
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський заявив, чи можливо завершити війну цього тижня
Сьогодні, 21:15
Екзитполи: стало відомо, хто перемагає на виборах до Бундестагу в ФРН
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 лютого
Сьогодні, 20:00
Швейцарія може відправити миротворців в Україну
Сьогодні, 19:17
Волинський дзюдоїст здобув бронзу на Кубку Європи у Варшаві
Сьогодні, 18:03
Схожі новини
Вже цього року: Порошенко розповів, коли в Україні пройдуть вибори Вже цього року: Порошенко розповів, коли в Україні пройдуть вибори
16 лютий, 21:15
Вибори в Україні: спецпредставник Трампа пояснив, чи має Зеленський піти Вибори в Україні: спецпредставник Трампа пояснив, чи має Зеленський піти
07 лютий, 07:15
«Вибори» в Білорусі: ЦВК нарахувала майже 87% голосів за Лукашенка «Вибори» в Білорусі: ЦВК нарахувала майже 87% голосів за Лукашенка
27 січень, 10:03
«Відверта наруга над демократією»: ЄС не визнає вибори у Білорусі «Відверта наруга над демократією»: ЄС не визнає вибори у Білорусі
26 січень, 14:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський заявив, чи можливо завершити війну цього тижня
Сьогодні, 21:15
 0
Екзитполи: стало відомо, хто перемагає на виборах до Бундестагу в ФРН
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Швейцарія може відправити миротворців в Україну
Сьогодні, 19:17
 0
Волинський дзюдоїст здобув бронзу на Кубку Європи у Варшаві
Сьогодні, 18:03
 0
Медіа
відео
1/8