Екзитполи: стало відомо, хто перемагає на виборах до Бундестагу в ФРН





Про це свідчать результати екзитполів ARD/infratest dimap, оприлюднені в неділю, 23 лютого, одразу після закриття виборчих дільниць, про це передає



Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН) - на другому місці з 19,5 відсотка. Третьою фінішує Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) - 16 відсотків. Ліволіберальна партія "Союз-90/Зелені" набирає 13,5 відсотка.



Ліва партія отримує 8,5 відсотка, лівопопулістська політсила "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ) - 4,7 відсотка, ліберальна Вільна демократична партія (ВДП) - 4,9 відсотка. При цьому прохідний бар'єр становить 5 відсотків.



Виборчі дільниці для голосування на дострокових виборах до Бундестагу працювали з 08.00 до 18.00 за місцевим часом.



Дострокові парламентські вибори у ФРН були призначені після розвалу правлячої коаліції на початку листопада 2024 року, коли з неї вийшла Вільна демократична партія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На дострокових виборах до Бундестагу лідирує консервативний блок партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС), який набирає 29 відсотків голосів виборців.Про це свідчать результати екзитполів ARD/infratest dimap, оприлюднені в неділю, 23 лютого, одразу після закриття виборчих дільниць, про це передає DW Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН) - на другому місці з 19,5 відсотка. Третьою фінішує Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) - 16 відсотків. Ліволіберальна партія "Союз-90/Зелені" набирає 13,5 відсотка.Ліва партія отримує 8,5 відсотка, лівопопулістська політсила "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ) - 4,7 відсотка, ліберальна Вільна демократична партія (ВДП) - 4,9 відсотка. При цьому прохідний бар'єр становить 5 відсотків.Виборчі дільниці для голосування на дострокових виборах до Бундестагу працювали з 08.00 до 18.00 за місцевим часом.Дострокові парламентські вибори у ФРН були призначені після розвалу правлячої коаліції на початку листопада 2024 року, коли з неї вийшла Вільна демократична партія.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію