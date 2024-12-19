Зеленський заявив, чи можливо завершити війну цього тижня

Зеленський заявив, чи можливо завершити війну цього тижня
Президент Володимир Зеленський вважає, що цього тижня завершити війну в Україні не можливо. Принаймні з необхідними для України гарантіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського на пресконференції.

"Цього тижня завершити цю війну неможливо з гарантіями для України. Принаймні я, чесно кажучи, не знаю, як без наших зустрічей можна це зробити на сьогодні. Що стосується угоди, як я вам сказав, що там не може бути того чи іншого формату, щоб ми були боржники за старе. Ми готові йти на нові інвестиції і бути рівноправними партнерами," - заявив Зеленський.

Він також заявив, що фонд для відновлення країни може бути створений на умовах рівного партнерства з США. За його словами, якщо фонд наповнюватиметься на умовах 50 на 50, то Україна також робитиме свій внесок, вкладаючи прибутки державних підприємств.

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Теги: Зеленський, війна
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