Зеленський заявив, чи можливо завершити війну цього тижня

Володимир Зеленський вважає, що цього тижня завершити війну в Україні не можливо. Принаймні з необхідними для України гарантіями.



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"Цього тижня завершити цю війну неможливо з гарантіями для України. Принаймні я, чесно кажучи, не знаю, як без наших зустрічей можна це зробити на сьогодні. Що стосується угоди, як я вам сказав, що там не може бути того чи іншого формату, щоб ми були боржники за старе. Ми готові йти на нові інвестиції і бути рівноправними партнерами," - заявив Зеленський.



Він також заявив, що фонд для відновлення країни може бути створений на умовах рівного партнерства з США. За його словами, якщо фонд наповнюватиметься на умовах 50 на 50, то Україна також робитиме свій внесок, вкладаючи прибутки державних підприємств.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентвважає, що цього тижня завершити війну в Україні не можливо. Принаймні з необхідними для України гарантіями.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського на пресконференції."Цього тижня завершити цю війну неможливо з гарантіями для України. Принаймні я, чесно кажучи, не знаю, як без наших зустрічей можна це зробити на сьогодні. Що стосується угоди, як я вам сказав, що там не може бути того чи іншого формату, щоб ми були боржники за старе. Ми готові йти на нові інвестиції і бути рівноправними партнерами," - заявив Зеленський.Він також заявив, що фонд для відновлення країни може бути створений на умовах рівного партнерства з США. За його словами, якщо фонд наповнюватиметься на умовах 50 на 50, то Україна також робитиме свій внесок, вкладаючи прибутки державних підприємств.

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