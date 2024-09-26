Зеленський заявив про готовність залишити посаду заради миру в Україні або вступу в НАТО

Зеленський заявив про готовність залишити посаду заради миру в Україні або вступу в НАТО
Президент Володимир Зеленський заявив про готовність піти зі своєї посади в обмін на мир для України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час прес-конференції.

Під час пресконференції у Зеленського запитали, чи готовий він залишити посаду президента. На це він відповів, що готовий залишити посаду в обмін на мир.

"Якщо мир для України, і якщо вам це дуже потрібно, щоб я залишив свій пост – я готовий. Друге питання – можу поміняти це на НАТО, якщо є такі умови, одразу, щоб довго про це не говорити", – відповів Зеленський журналісту.

За його словами, наразі він зосереджений на безпеці України сьогодні, а не через 20 років, і не збирається залишатися при владі десятиліттями.

"Я вважаю, що НАТО – найдешевший варіант, і це правда. У будь-якому випадку, незалежно від того, хто це підтримує чи ні, ця тема є на столі. І в рамках гарантій безпеки та переговорів вона також буде присутня. Я не знаю, чим закінчаться ці перемовини, але це питання точно буде обговорюватися", – сказав він.

Зеленський зауважив, що це питання обговорюватимуть із партнерами.

"Тут важливо, щоб ми всі розуміли – це не переговорний стіл, за який запрошують Україну. Це наш стіл, бо війна триває в Україні. Саме ми запрошуємо європейських лідерів, адже війна йде на нашій землі. Ми є частиною цього континенту", – наголосив він.

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Теги: Зеленський, вибори
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