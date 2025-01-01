На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Боршуляк

На Донеччині загинув захисник Боршуляк Микола Борисович, уродженець села Радехів Вишнівської громади.Про це повідомила у Фейсбуку Вишнівська сільська територіальна громада.«Микола Боршуляк проходив військову службу на посаді командира 3 єгерського відділення 2 єгерського взводу 5 єгерської роти 2 єгерського батальйону з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України... загинув 15 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання, внаслідок мінно-вибухової травми, несумісної з життям в районі населеного пункту Новоукраїнка Покровського району Донецької області», – йдеться у дописі.Воїн був завжди відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконував свій військовий обов'язок, загинув у бою за Україну, її свободу та незалежність.Чин поховання воїна відбудеться 25 лютого (вівторок) у м. Ковелі.Редакція ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким Героя.