На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Боршуляк

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Боршуляк
На Донеччині загинув захисник Боршуляк Микола Борисович, уродженець села Радехів Вишнівської громади.

Про це повідомила у Фейсбуку Вишнівська сільська територіальна громада.

«Микола Боршуляк проходив військову службу на посаді командира 3 єгерського відділення 2 єгерського взводу 5 єгерської роти 2 єгерського батальйону з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України... загинув 15 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання, внаслідок мінно-вибухової травми, несумісної з життям в районі населеного пункту Новоукраїнка Покровського району Донецької області», – йдеться у дописі.

Воїн був завжди відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконував свій військовий обов'язок, загинув у бою за Україну, її свободу та незалежність.

Чин поховання воїна відбудеться 25 лютого (вівторок) у м. Ковелі.

Редакція ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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