Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 24 лютого
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 1-3° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 24 лютого
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 1-3° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
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