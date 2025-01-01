24 роки зустрів під Торецьком: історія волинянина зі 100 ОМБр

Дмитро з позивним "Нео" з 23 років служить у війську. Майже рік солдат виконує бойові завдання у мотопіхотному батальйоні 100 окремої механізованої бригади.



Історію військовослужбовця розповіли на Facebook-сторінці бригади, пише



До повномасштабного вторгнення хлопець працював на будівництві у Польщі, потім повернувся в Україну та клав плитку у столиці. За освітою Дмитро — будівельник.



Про те, каже, коли в руки довелось взяти автомат, то пішов добровольцем на військову службу. Спеціалізоване навчання пройшов за кордоном, у Британії. Саме там йому й дали позивний "Нео", бо вмів швидко ухилятися від куль.



Своє 24-річчя боєць зустрів на Торецькому напрямку. Каже, що святкового торта та свічок не було, але командування привітало по рації. Було приємно, говорить Дмитро.



"Сильний штурм, що ми відбивали — це село Залізне Торецький район. Тоді починали копати другу лінію оборони. Ми пішли міняти бригаду і почався штурм. Ми були троє, і за допомогою наших "дронщиків" ми успішно його відбили. Це було на адреналіні", — розповідає боєць.

На початку військової служби чоловік був стрільцем-снайпером, нині служить бойовим медиком у мотопіхотному батальйоні 100 ОМБр.



"Є паніка, а є страх. От коли паніка — то вже погано. А коли просто страх і він контрольований — то з ним можна і штурм відбивати, і в контратаку йти", — ділиться досвідом Дмитро.



Чоловік родом із села Нуйно Камінь-Каширського району. Каже, що вдома на нього чекає мама та старший брат. Дмитро мріє після завершення війни відкрити власну справу, яка буде давати стабільний прибуток.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! з позивним "Нео" з 23 років служить у війську. Майже рік солдат виконує бойові завдання у мотопіхотному батальйоні 100 окремої механізованої бригади.Історію військовослужбовця розповіли на Facebook-сторінці бригади, пише Суспільне До повномасштабного вторгнення хлопець працював на будівництві у Польщі, потім повернувся в Україну та клав плитку у столиці. За освітою Дмитро — будівельник.Про те, каже, коли в руки довелось взяти автомат, то пішов добровольцем на військову службу. Спеціалізоване навчання пройшов за кордоном, у Британії. Саме там йому й дали позивний "Нео", бо вмів швидко ухилятися від куль.Своє 24-річчя боєць зустрів на Торецькому напрямку. Каже, що святкового торта та свічок не було, але командування привітало по рації. Було приємно, говорить Дмитро."Сильний штурм, що ми відбивали — це село Залізне Торецький район. Тоді починали копати другу лінію оборони. Ми пішли міняти бригаду і почався штурм. Ми були троє, і за допомогою наших "дронщиків" ми успішно його відбили. Це було на адреналіні", — розповідає боєць.На початку військової служби чоловік був стрільцем-снайпером, нині служить бойовим медиком у мотопіхотному батальйоні 100 ОМБр."Є паніка, а є страх. От коли паніка — то вже погано. А коли просто страх і він контрольований — то з ним можна і штурм відбивати, і в контратаку йти", — ділиться досвідом Дмитро.Чоловік родом із села Нуйно Камінь-Каширського району. Каже, що вдома на нього чекає мама та старший брат. Дмитро мріє після завершення війни відкрити власну справу, яка буде давати стабільний прибуток.

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