Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 23 лютого

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 8-10° морозу, вдень 1-3° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

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Теги: погода, прогноз
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