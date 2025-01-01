Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 23 лютого
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 8-10° морозу, вдень 1-3° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 23 лютого
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 8-10° морозу, вдень 1-3° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Окупована Чернігівка, виїзд колонами та адаптація до нових умов: як родина з Запоріжжя живе на Волині
Сьогодні, 21:13
Адміністрація Трампа просила Україну відкликати резолюцію з ООН щодо засудження агресії росії, - WP
Сьогодні, 20:58
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 лютого
Сьогодні, 20:00
У Луцьку хочуть відкрити ще одну приватну школу
Сьогодні, 19:10
Трамп заперечив чутки про візит до Москви 9 травня
Сьогодні, 18:06