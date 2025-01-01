На війні у Курській області загинув Герой з Волині Віктор Паюк
Сьогодні, 13:45
На війні з росіянами загинув захисник із Володимир-Волинської громади Паюк Віктор Петрович 11.02.1988 року народження.
Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.
Віктор Паюк добровільно долучився до війська на початку березня 2023 року та став на захист своєї родини та Батьківщини, повернувшись задля цього із закордону, де перебував на роботі.
Cтарший солдат загинув 20 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання у Курській області РФ, проявивши відданість рідній землі та українському народові.
Про зустріч тіла захисника та чин похорону буде повідомлено додатково.
ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.
Віктор Паюк добровільно долучився до війська на початку березня 2023 року та став на захист своєї родини та Батьківщини, повернувшись задля цього із закордону, де перебував на роботі.
Cтарший солдат загинув 20 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання у Курській області РФ, проявивши відданість рідній землі та українському народові.
Про зустріч тіла захисника та чин похорону буде повідомлено додатково.
ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Замордував і вивіз бабусю помирати», – внучка померлої біля Луцька жінки звинувачує батька
Сьогодні, 14:18
На війні у Курській області загинув Герой з Волині Віктор Паюк
Сьогодні, 13:45
У Луцьку закриють ще 8 вулиць
Сьогодні, 12:07