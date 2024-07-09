У Луцьку закриють ще 8 вулиць





Це роблять для того, щоб виправити неточності у реєстрі адрес, який у місті затвердили у 2008 році. У березні 2024 року Кабінет Міністрів прийняв постанову про створення Єдиного державного реєстру адрес, який міститиме всі вулиці, будинки, адресні об’єкти, які є на території України. Тож, спочатку кожна громада має провести верифікацію вулиць.



30 січня у Луцькій громаді вже ліквідували 24 вулиці.



Тепер на черзі — ще 8:



вул. Горішня;



вул. Корецька;



вул. Глазунова;



майдан Незалежності;



вул. Липинська;



вул. Гнідава станція;



пров. Струтинської;



пров. Смєлякова.



Як ідеться в пояснювальній записці до проєкту рішення, вул. Горішня, Корецька, Глазунова, Липинська, Гнідава станція, майдан Незалежності, провулки Струтинської та Смєлякова у Луцьку не існують, передає



Об’єкти нерухомого майна, які зареєстровані на вул. Липинська, фактично розташовані у селі Липини; на вул. Гнідава станція — на території Боратинської сільської ради; на провулку Струтинської — на вулиці Волошкова (колишня вулиця Струтинської) у Луцьку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вулиці, які не існують або фактично розташовані на території прилеглих до Луцька сіл, закривають.Це роблять для того, щоб виправити неточності у реєстрі адрес, який у місті затвердили у 2008 році. У березні 2024 року Кабінет Міністрів прийняв постанову про створення Єдиного державного реєстру адрес, який міститиме всі вулиці, будинки, адресні об’єкти, які є на території України. Тож, спочатку кожна громада має провести верифікацію вулиць.30 січня у Луцькій громаді вже ліквідували 24 вулиці.Тепер на черзі — ще 8:вул. Горішня;вул. Корецька;вул. Глазунова;майдан Незалежності;вул. Липинська;вул. Гнідава станція;пров. Струтинської;пров. Смєлякова.Як ідеться в пояснювальній записці до проєкту рішення, вул. Горішня, Корецька, Глазунова, Липинська, Гнідава станція, майдан Незалежності, провулки Струтинської та Смєлякова у Луцьку не існують, передає misto.media Об’єкти нерухомого майна, які зареєстровані на вул. Липинська, фактично розташовані у селі Липини; на вул. Гнідава станція — на території Боратинської сільської ради; на провулку Струтинської — на вулиці Волошкова (колишня вулиця Струтинської) у Луцьку.

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