У Луцьку закриють ще 8 вулиць
Сьогодні, 12:07
Вулиці, які не існують або фактично розташовані на території прилеглих до Луцька сіл, закривають.
Це роблять для того, щоб виправити неточності у реєстрі адрес, який у місті затвердили у 2008 році. У березні 2024 року Кабінет Міністрів прийняв постанову про створення Єдиного державного реєстру адрес, який міститиме всі вулиці, будинки, адресні об’єкти, які є на території України. Тож, спочатку кожна громада має провести верифікацію вулиць.
30 січня у Луцькій громаді вже ліквідували 24 вулиці.
Тепер на черзі — ще 8:
вул. Горішня;
вул. Корецька;
вул. Глазунова;
майдан Незалежності;
вул. Липинська;
вул. Гнідава станція;
пров. Струтинської;
пров. Смєлякова.
Як ідеться в пояснювальній записці до проєкту рішення, вул. Горішня, Корецька, Глазунова, Липинська, Гнідава станція, майдан Незалежності, провулки Струтинської та Смєлякова у Луцьку не існують, передає misto.media.
Об’єкти нерухомого майна, які зареєстровані на вул. Липинська, фактично розташовані у селі Липини; на вул. Гнідава станція — на території Боратинської сільської ради; на провулку Струтинської — на вулиці Волошкова (колишня вулиця Струтинської) у Луцьку.
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Це роблять для того, щоб виправити неточності у реєстрі адрес, який у місті затвердили у 2008 році. У березні 2024 року Кабінет Міністрів прийняв постанову про створення Єдиного державного реєстру адрес, який міститиме всі вулиці, будинки, адресні об’єкти, які є на території України. Тож, спочатку кожна громада має провести верифікацію вулиць.
30 січня у Луцькій громаді вже ліквідували 24 вулиці.
Тепер на черзі — ще 8:
вул. Горішня;
вул. Корецька;
вул. Глазунова;
майдан Незалежності;
вул. Липинська;
вул. Гнідава станція;
пров. Струтинської;
пров. Смєлякова.
Як ідеться в пояснювальній записці до проєкту рішення, вул. Горішня, Корецька, Глазунова, Липинська, Гнідава станція, майдан Незалежності, провулки Струтинської та Смєлякова у Луцьку не існують, передає misto.media.
Об’єкти нерухомого майна, які зареєстровані на вул. Липинська, фактично розташовані у селі Липини; на вул. Гнідава станція — на території Боратинської сільської ради; на провулку Струтинської — на вулиці Волошкова (колишня вулиця Струтинської) у Луцьку.
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