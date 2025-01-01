Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 22–23 лютого

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22–23 лютого 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.В суботу та неділю, 22 і 23 лютого, очікується нормальна магнітосфера, без магнітних бур і хвилювань.