Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 22–23 лютого
Сьогодні, 10:12
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22–23 лютого 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
В суботу та неділю, 22 і 23 лютого, очікується нормальна магнітосфера, без магнітних бур і хвилювань.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
В суботу та неділю, 22 і 23 лютого, очікується нормальна магнітосфера, без магнітних бур і хвилювань.
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