Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 19 квітня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12° тепла, вдень 18-20° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13° тепла, вдень 17-22° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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