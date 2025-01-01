Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 19 квітня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12° тепла, вдень 18-20° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13° тепла, вдень 17-22° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12° тепла, вдень 18-20° тепла.Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13° тепла, вдень 17-22° тепла.

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