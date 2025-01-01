На війні загинув 21-річний воїн з Волині Любомир Картишев

Сумна звістка перед Великоднем надійшла на Волині. Через загиибель молодого воїна-краянина - у скорботі Володимирщина.Про загибель воїна повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади"На Харківщині загинув 21-річний молодший сержант Картишев Любомир Володимирович. Хлопець виховувався у прийомній сім’ї з Володимира.Захисник був призваний на військову службу у червні минулого року. Життя молодого воїна обірвалося 12 квітня 2025 року, внаслідок ворожого обстрілу, під час виконання громадянського і військового обов’язку із захисту держави", - йдеться у повідомленні міського голови.Про час та місце поховання Любомира Картишева повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.