На війні загинув 21-річний воїн з Волині Любомир Картишев

На війні загинув 21-річний воїн з Волині Любомир Картишев
Сумна звістка перед Великоднем надійшла на Волині. Через загиибель молодого воїна-краянина - у скорботі Володимирщина.

Про загибель воїна повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.

"На Харківщині загинув 21-річний молодший сержант Картишев Любомир Володимирович. Хлопець виховувався у прийомній сім’ї з Володимира.
Захисник був призваний на військову службу у червні минулого року. Життя молодого воїна обірвалося 12 квітня 2025 року, внаслідок ворожого обстрілу, під час виконання громадянського і військового обов’язку із захисту держави", - йдеться у повідомленні міського голови.

Про час та місце поховання Любомира Картишева повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Волинь, Володимир, війна, загибель, смерть, втрата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ні власного житла, ні авто: що задекларував начальник сервісного центру Волині
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка майже 70 років випікає паску за прадавнім родинним рецептом. ВІДЕО
18 квітня, 22:07
На Великдень поліція вибірково перевірятиме людей біля храмів
18 квітня, 21:26
На війні загинув 21-річний воїн з Волині Любомир Картишев
18 квітня, 20:45
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 квітня
18 квітня, 20:00
У подружжя військовослужбовців у Луцьку народилася донька
18 квітня, 19:44
Схожі новини
На Донеччині загинув воїн з Луцька Андрій Залозний На Донеччині загинув воїн з Луцька Андрій Залозний
19 березня, 20:35
На Харківщині внаслідок обстрілу загинув волинянин Сергій Білоскурник На Харківщині внаслідок обстрілу загинув волинянин Сергій Білоскурник
14 квітня, 20:35
На Донеччині загинув 35-річний волинянин Володимир Прус На Донеччині загинув 35-річний волинянин Володимир Прус
13 квітня, 12:51
8 місяців був зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Олега Городюка 8 місяців був зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Олега Городюка
20 березня, 08:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донеччині загинув Герой з Волині Віктор Батюшкін
Сьогодні, 16:16
 0
У Луцьку встановлять напівпідземні смітники у 8 дворах. Адреси
Сьогодні, 15:23
 0
Побиття військового в Києві: чотирьом підліткам готують підозру
Сьогодні, 14:59
 0
Якою буде погода на Великдень у Луцьку та області: прогноз від синоптикині
Сьогодні, 13:13
 0
Пожежі на Волині: полум'я перекинулося із сухої трави на хата-пустку
Сьогодні, 12:02
 0
Медіа
відео
1/8