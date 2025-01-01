На війні загинув 21-річний воїн з Волині Любомир Картишев
18 квітня, 20:45
Сумна звістка перед Великоднем надійшла на Волині. Через загиибель молодого воїна-краянина - у скорботі Володимирщина.
Про загибель воїна повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.
"На Харківщині загинув 21-річний молодший сержант Картишев Любомир Володимирович. Хлопець виховувався у прийомній сім’ї з Володимира.
Захисник був призваний на військову службу у червні минулого року. Життя молодого воїна обірвалося 12 квітня 2025 року, внаслідок ворожого обстрілу, під час виконання громадянського і військового обов’язку із захисту держави", - йдеться у повідомленні міського голови.
Про час та місце поховання Любомира Картишева повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про загибель воїна повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.
"На Харківщині загинув 21-річний молодший сержант Картишев Любомир Володимирович. Хлопець виховувався у прийомній сім’ї з Володимира.
Захисник був призваний на військову службу у червні минулого року. Життя молодого воїна обірвалося 12 квітня 2025 року, внаслідок ворожого обстрілу, під час виконання громадянського і військового обов’язку із захисту держави", - йдеться у повідомленні міського голови.
Про час та місце поховання Любомира Картишева повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Великдень поліція вибірково перевірятиме людей біля храмів
18 квітня, 21:26
На війні загинув 21-річний воїн з Волині Любомир Картишев
18 квітня, 20:45
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 квітня
18 квітня, 20:00
У подружжя військовослужбовців у Луцьку народилася донька
18 квітня, 19:44