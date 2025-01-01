На Волині чоловік просто серед вулиці продавав патрони





Як йдеться у постанові суду, вдень 26 лютого Станіслав Б. на бульварі Лесі Українки в Ковелі поблизу зупинки громадського транспорту чіплявся до перехожих та нецензурно лаявся, вчинивши дрібне хуліганство, передають



Уже за кілька хвилин він поблизу магазину «Копійочка» просто на вулиці намагався продати антикваріат, шість магазинів від автомата Калашникова та 12 холостих набоїв до нього. За порушення правил торгівлі патрульні склали на чоловіка адмінпротокол за ч. 1 ст. 160 КУпАП.



Вивчивши матеріали справи, суддя повважав, що вину Станіслава Б. доведено дослідженими під час розгляду справи доказами.



Тож чоловіка оштрафували на 119 гривень із конфіскацією предметів торгівлі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Незаконна торгівля та хуліганство: ковельчанин за пів години примудрився скоїти два адміністративні правопорушення.Як йдеться у постанові суду, вдень 26 лютогона бульварі Лесі Українки в Ковелі поблизу зупинки громадського транспорту чіплявся до перехожих та нецензурно лаявся, вчинивши дрібне хуліганство, передають "Волинські новини" Уже за кілька хвилин він поблизу магазину «Копійочка» просто на вулиці намагався продати антикваріат, шість магазинів від автомата Калашникова та 12 холостих набоїв до нього. За порушення правил торгівлі патрульні склали на чоловіка адмінпротокол за ч. 1 ст. 160 КУпАП.Вивчивши матеріали справи, суддя повважав, що вину Станіслава Б. доведено дослідженими під час розгляду справи доказами.Тож чоловіка оштрафували на 119 гривень із конфіскацією предметів торгівлі.

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