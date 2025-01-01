На Волині чоловік просто серед вулиці продавав патрони

На Волині чоловік просто серед вулиці продавав патрони
Незаконна торгівля та хуліганство: ковельчанин за пів години примудрився скоїти два адміністративні правопорушення.

Як йдеться у постанові суду, вдень 26 лютого Станіслав Б. на бульварі Лесі Українки в Ковелі поблизу зупинки громадського транспорту чіплявся до перехожих та нецензурно лаявся, вчинивши дрібне хуліганство, передають "Волинські новини".

Уже за кілька хвилин він поблизу магазину «Копійочка» просто на вулиці намагався продати антикваріат, шість магазинів від автомата Калашникова та 12 холостих набоїв до нього. За порушення правил торгівлі патрульні склали на чоловіка адмінпротокол за ч. 1 ст. 160 КУпАП.

Вивчивши матеріали справи, суддя повважав, що вину Станіслава Б. доведено дослідженими під час розгляду справи доказами.

Тож чоловіка оштрафували на 119 гривень із конфіскацією предметів торгівлі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, покарання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Ні власного житла, ні авто: що задекларував начальник сервісного центру Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині чоловік просто серед вулиці продавав патрони
Сьогодні, 08:20
Путін згоден на безумовне перемир'я Трампа, але є дві умови, - Лавров
Сьогодні, 07:15
Радониця 2025 року: якого числа, як поминати родичів і що нести на цвинтар
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 28 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 28 квітня 2025 року: прогноз
Сьогодні, 01:30
Схожі новини
На Волині 15-річна дівчина народила від дорослого: чоловіка судили На Волині 15-річна дівчина народила від дорослого: чоловіка судили
20 квітня, 22:12
Волинянина засудили за систематичне переправляння ухилянтів за кордон через Львівщину Волинянина засудили за систематичне переправляння ухилянтів за кордон через Львівщину
15 квітня, 22:43
На Волині судили жінку за домашнє насильство над батьком На Волині судили жінку за домашнє насильство над батьком
12 квітня, 15:09
Волинянин, який стріляв у рідних та поліцію надовго сяде у тюрму Волинянин, який стріляв у рідних та поліцію надовго сяде у тюрму
09 квітня, 23:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині чоловік просто серед вулиці продавав патрони
Сьогодні, 08:20
 0
Путін згоден на безумовне перемир'я Трампа, але є дві умови, - Лавров
Сьогодні, 07:15
 0
Радониця 2025 року: якого числа, як поминати родичів і що нести на цвинтар
Сьогодні, 05:17
 0
Курс валют на 28 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
 0
Чи очікувати магнітні бурі 28 квітня 2025 року: прогноз
Сьогодні, 01:30
 0
Медіа
відео
1/8