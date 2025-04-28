Трамп назвав зустріч із Зеленським «хорошою» і сказав, що чекає від путіна припинення вогню

Трамп назвав зустріч із Зеленським «хорошою» і сказав, що чекає від путіна припинення вогню
Президент США Дональд Трамп охарактеризував зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським у суботу в Італії як хорошу. Перед посадкою на президентський літак, яку транслював Fox News, він сказав, що дуже розчарований нещодавніми російськими ракетними ударами.

Про це пише LB.ua.

Трамп додав, що найближчим часом буде очевидно, як розгортатимуться події. За його словами, Зеленський під час зустрічі хотів "зробити щось для його країни".

"Думаю, він робить хорошу роботу, працює тяжко. Побачимо, як піде. Він сказав мені, що їм потрібно більше зброї. Я хочу побачити, що відбудеться з повагою до Росії", – прокоментував він.

Трамп вважає, що його відносини з Зеленським "ніколи не були поганими".

"У нас була маленька суперечка, тому що я не погодився з дечим, що він казав. Але він у жорсткій ситуації. Б'ється зі значно більшою силою. І ця сила не надто вишукана", – прокоментував президент Сполучених Штатів сварку з Зеленським в Овальному кабінеті, що відбулася в лютому.

На запитання про те, чи він довіряє путіну, Трамп сказав, що дасть знати про це протягом двох тижнів.

Коментуючи питання Криму, який, за даними різних західних медіа, США готові визнати російською територією в рамках врегулювання війни, Трамп сказав:

"Крим віддали президенти Барак Хусейн Обама і Байден. Це було 11 чи 12 років тому, це давно. Я не знаю, як повернути Крим, бо це було давно. Я сказав йому, що вам, певно, треба піти до Обами і запитати його. Вони віддали його без жодного пострілу", – прокоментував Трамп.

На запитання про те, чи він вважає Зеленського готовим відмовитися від Криму, Трамп сказав: "Думаю, так". Зазначимо, що українська влада неодноразово спростовувала можливість юридичного визнання Кримом російською територією.

На запитання про те, чого він хоче від Путіна, президент США сказав: "Щоб він припинив стріляти і сів підписувати договір. І ми матимемо рамки угоди, я вірю, і щоб він підписав і ми повернулися до життя".

Про можливі заходи проти Росії Трамп сказав, що є ще багато речей до яких він може вдатися, але не хоче.

У суботу Трамп і Зеленський мали першу після сварки в Овальному кабінеті зустріч. Вона відбулася в Італії, куди обидва лідери приїхали на прощання з Папою Римським Франциском. Президенти мали 15-хвилинну двосторонню розмову. Анонсували ще одні переговори після церемонії прощання, але вона не відбулася. Причиною в українському офісі назвали графіки.

Зеленський охарактеризував розмову з Трампом як хорошу.

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Теги: Росія, війна
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