Побив до смерті чоловіка палицею на Теремнівських ставках: лучанин втрапив за ґрати на 9 років

Побив до смерті чоловіка палицею на Теремнівських ставках: лучанин втрапив за ґрати на 9 років
За побиття до смерті чоловіка на Теремнівських ставках у Луцьку волинянин втрапив за ґрати на 9 років.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному проваджені про вчинення 43-річним жителем Луцька розбою в умовах воєнного стану та заподіяння ним перехожому тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили його смерть, (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121 КК України).

Увечері 2 серпня 2024 року поблизу Теремнівських ставків у Луцьку чоловік у ході конфлікту кілька разів ударив дерев'яною палицею по голові 43-річного лучанина та відібрав у нього мобільний телефон, навушники і окуляри.

Від отриманих травм потерпілий помер.

Луцький міськрайонний суд, визнавши зловмисника, який уже мав конфлікти із законом, винуватим у вчиненні цих злочинів, призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Окрім цього, з нього на користь матері померлого буде стягнуто один мільйон гривень моральної шкоди, завданої злочином.

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Теги: лучанин, побиття
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