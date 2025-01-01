35-річний волинянин організував притон у власному будинку
Сьогодні, 13:05
Організував притон – волинянину повідомили про підозру.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 35-річному жителю селища Стара Вижівка повідомлено про підозру в утриманні місця для незаконного вживання психотропних речовин та у наданні приміщення для незаконного їх вживання (ч.ч. 1,2 ст. 317 КК України).
Слідство встановило, що з упродовж січня-квітня 2025 року чоловік дозволяв охочим вживати психотроп PVP у себе в будинку, де було усе необхідне для цього обладнання.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 35-річному жителю селища Стара Вижівка повідомлено про підозру в утриманні місця для незаконного вживання психотропних речовин та у наданні приміщення для незаконного їх вживання (ч.ч. 1,2 ст. 317 КК України).
Слідство встановило, що з упродовж січня-квітня 2025 року чоловік дозволяв охочим вживати психотроп PVP у себе в будинку, де було усе необхідне для цього обладнання.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
7000 гривень за корову і 2000 гривень за вівцю: як волинянам отримати дотацію від держави
Сьогодні, 14:09
Рада розглядає можливість дозволити чоловікам до 23-24 років виїжджати за кордон, - Веніславський
Сьогодні, 13:41
35-річний волинянин організував притон у власному будинку
Сьогодні, 13:05
Побив до смерті чоловіка палицею на Теремнівських ставках: лучанин втрапив за ґрати на 9 років
Сьогодні, 12:47
Що відомо про другий раунд переговорів росії та України
Сьогодні, 12:10