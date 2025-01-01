35-річний волинянин організував притон у власному будинку

35-річний волинянин організував притон у власному будинку
Організував притон – волинянину повідомили про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 35-річному жителю селища Стара Вижівка повідомлено про підозру в утриманні місця для незаконного вживання психотропних речовин та у наданні приміщення для незаконного їх вживання (ч.ч. 1,2 ст. 317 КК України).

Слідство встановило, що з упродовж січня-квітня 2025 року чоловік дозволяв охочим вживати психотроп PVP у себе в будинку, де було усе необхідне для цього обладнання.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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Теги: волинянин, притон
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