35-річний волинянин організував притон у власному будинку

Організував притон – волинянину повідомили про підозру.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 35-річному жителю селища Стара Вижівка повідомлено про підозру в утриманні місця для незаконного вживання психотропних речовин та у наданні приміщення для незаконного їх вживання (ч.ч. 1,2 ст. 317 КК України).Слідство встановило, що з упродовж січня-квітня 2025 року чоловік дозволяв охочим вживати психотроп PVP у себе в будинку, де було усе необхідне для цього обладнання.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.