Спомин про Героя. «Я не хочу, щоб війна прийшла на Волинь»

Спомин про Героя. «Я не хочу, щоб війна прийшла на Волинь»
Військовий Олександр Пронцевич з Волині був бійцем 68 окремої єгерської бригади. Він загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання. Його донька, яка проживає у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині, подала петицію на присвоєння звання Героя своєму батькові.

Про це пише Суспільне.

Олександр Пронцевич пішов воювати з перших днів повномасштабного вторгнення зі словами: "Дівчата, я не хочу, щоб війна прийшла сюди", розповіла його дружина Людмила.

Вони прожили разом 23 роки. За словами Людмили, її чоловік був творчою та романтичною натурою, уважним та турботливим, любив писати вірші та балувати своїх трьох доньок.

"Всім нашим дівчаткам шоколадки купував, квіти мені постійно носив. З лісу, з поля ромашки. Завжди вдома квіти стояли. Доньок дуже любив. Він для них був всім. Вони йому і хвостики робили, і малювали, і ігри настільні всією сім'єю грали."

Людмила розповіла, одружилися у 1999 році. Познайомилися на весіллі друзів, зустрілися двічі, а на третій — одружилися. Людмила тоді була студенткою, навчалася в університеті Франка. Пригадує, як чоловік писав їй листи з віршами. Полюбляв писати й на війні, коли мав вільний час.

"Коли прийшли його речі, я підсвідомо шукала його блокнот з віршами. І що цікаво, він на кожному вірші в кінці писав "Далі буде", а на останньому цього не було. Я навіть пам'ятник, коли йому замовляла, то позаду розмістила один з його віршів".

Боєць обійняв посаду заступника командира, у його підпорядкуванні перебувало 30 військових. На полі бою доводилося бути медбратом, мав позивний "Батя", адже був для всіх як батько, пригадує його дружина. Під час виконання бойового завдання 28 червня Олександр загинув на Донеччині — мінно-вибухова травма виявилася несумісна із життям.

"Той останній день, я його дуже добре пам'ятаю, бо часто згадую. Він загинув в понеділок ввечері. Ми цілий день дуже довго розмовляли. Бо зазвичай дзвонив коротко і швидко, коли мав час. Мабуть, щось відчував."

Поховали військового у рідному селі Тоболи на Волині. Олександра Пронцевича нагородили орденом "За мужність" посмертно.

Дружина Людмила зізналась, спочатку було дуже важко і не думалось про петиції. Та згодом старша донька Вікторія, яка навчається та проживає у Кам'янці-Подільському, подала петицію на присвоєння звання Героя батьку. Наразі триває збір голосів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська бригада ЗСУ показала відео, як знищує загарбників
Сьогодні, 11:18
Ізраїль офіційно погодився на перемир'я з Іраном
Сьогодні, 11:00
Спомин про Героя. «Я не хочу, щоб війна прийшла на Волинь»
Сьогодні, 10:50
Угорщина та Словаччина заблокували новий пакет санкцій проти росії
Сьогодні, 10:42
Сирський нагородив волинського танкіста
Сьогодні, 10:25
Схожі новини
Волиняни віддали останню шану Герою Олександру Величку Волиняни віддали останню шану Герою Олександру Величку
23 червня, 09:50
Спомин про Героя. Волинянин збив ворожого винищувача, але і сам поліг Спомин про Героя. Волинянин збив ворожого винищувача, але і сам поліг
23 червня, 09:16
Є загиблі та поранені: росіяни вдарили по полігону однієї з бригад Є загиблі та поранені: росіяни вдарили по полігону однієї з бригад
22 червня, 18:07
На Волині провели в останню путь Героя Івана Теребейчика На Волині провели в останню путь Героя Івана Теребейчика
19 червня, 11:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни пошкодили потяг з пасажирами під час атаки на Дніпропетровщину
Сьогодні, 12:15
 0
СБУ затримала підлітка, який наводив ракети на Дніпро і Полтавщину
Сьогодні, 11:45
 0
Волинські поліцейські навколішки прощалися із загиблим на фронті колегою Сергієм Тлумачем
Сьогодні, 11:27
 0
Волинська бригада ЗСУ показала відео, як знищує загарбників
Сьогодні, 11:18
 0
Ізраїль офіційно погодився на перемир'я з Іраном
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8