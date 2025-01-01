Волинська бригада ЗСУ показала відео, як знищує загарбників
Сьогодні, 11:18
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжують знищувати на фронті російських загарбників.
Про це військова частина повідомила у фейсбуці.
«Дроновий екопатруль «Блек-Аут» – ми просто вимикаємо ворога! Шум російських генераторів порушує тишу Куп’янських лісів? Не біда! Наш дроновий екопатруль «Сапсану» – це не просто полювання на ворога, а екологічне рішення з миттєвим ефектом. Одне точне влучання – і жодного шуму чи шкідливих викидів. Лише милий вогник і багато приємних емоцій», - зазначили у 14-й омбр.
«Батальйон безпілотних систем «Сапсан» працює цілодобово, без зайвих слів і попереджень!» - йдеться у коментарі до відео.
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Про це військова частина повідомила у фейсбуці.
«Дроновий екопатруль «Блек-Аут» – ми просто вимикаємо ворога! Шум російських генераторів порушує тишу Куп’янських лісів? Не біда! Наш дроновий екопатруль «Сапсану» – це не просто полювання на ворога, а екологічне рішення з миттєвим ефектом. Одне точне влучання – і жодного шуму чи шкідливих викидів. Лише милий вогник і багато приємних емоцій», - зазначили у 14-й омбр.
«Батальйон безпілотних систем «Сапсан» працює цілодобово, без зайвих слів і попереджень!» - йдеться у коментарі до відео.
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