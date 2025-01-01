Волинська бригада ЗСУ показала відео, як знищує загарбників

Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великогоросійських загарбників.Про це військова частина повідомила у фейсбуці.«Дроновий екопатруль «Блек-Аут» – ми просто вимикаємо ворога! Шум російських генераторів порушує тишу Куп’янських лісів? Не біда! Наш дроновий екопатруль «Сапсану» – це не просто полювання на ворога, а екологічне рішення з миттєвим ефектом. Одне точне влучання – і жодного шуму чи шкідливих викидів. Лише милий вогник і багато приємних емоцій», - зазначили у 14-й омбр.«Батальйон безпілотних систем «Сапсан» працює цілодобово, без зайвих слів і попереджень!» - йдеться у коментарі до відео.