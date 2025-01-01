Волинські поліцейські навколішки прощалися із загиблим на фронті колегою Сергієм Тлумачем

Сергієм Тлумачем, який віддав життя за Україну на Донеччині.



Це повідомляє власкор ВолиньPost.



Правоохоронці вишикувалися вздовж вулиці, навпроти Головного управління Нацполіції Волині, утворивши живий коридор пошани, проводжаючи Сергія в останню путь.



Сергій Тлумач



У червні 2024 року добровільно вступив до стрілецького батальйону поліції Волині, щоби захищати рідну землю від російських окупантів.



Сергій залишився вірним присязі до останнього подиху. У нього залишилися дружина та двоє доньок.



Волинь Post висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника! Світла памʼять та слава Герою!











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 24 червня, поліцейські Волині на колінах попрощалися із загиблим побратимом — майором поліції, бійцем стрілецького батальйону, який віддав життя за Україну на Донеччині.Це повідомляє власкорПравоохоронці вишикувалися вздовж вулиці, навпроти Головного управління Нацполіції Волині, утворивши живий коридор пошани, проводжаючи Сергія в останню путь.Сергій Тлумач загинув 21 червня під час виконання бойового завдання . Йому було 43 роки. Упродовж 23 з них він служив у лавах органів внутрішніх справ, працював у відділенні поліції №1 міста Нововолинськ.У червні 2024 року добровільно вступив до стрілецького батальйону поліції Волині, щоби захищати рідну землю від російських окупантів.Сергій залишився вірним присязі до останнього подиху. У нього залишилися дружина та двоє доньок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію