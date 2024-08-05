Ізраїль офіційно погодився на перемир'я з Іраном





Про це повідомили в канцелярії прем’єр-міністра Ізраїлю, пише



У заяві сказано, що Ізраїль не тільки досяг усіх цілей операції, а й перевершив їх, а також зміг усунути «негайну екзистенційну подвійну загрозу — у ядерній сфері та у сфері балістичних ракет».



Крім того, Армія оборони Ізраїлю встановила повний контроль над повітряним простором Тегерана та завдала нищівного удару по вищому військовому командуванню країни, знищивши «десятки ключових об'єктів державної інфраструктури».



«Ізраїль дякує президенту Трампу та Сполученим Штатам за підтримку в обороні та участь в усуненні іранської ядерної загрози. З огляду на досягнення цілей операції та в повній координації з президентом Трампом Ізраїль погодився на пропозицію президента про двостороннє перемир'я», — йдеться в заяві.



Там також наголосили, що в разі порушення перемир’я Ізраїль буде рішуче реагувати.



Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран начебто домовилися про припинення вогню.



За його словами, перемир’я між обома державами повинно розпочатися вже вранці 24 червня: спершу припинення вогню почне Іран, за 12 годин до цього приєднається Ізраїль, і за добу «світ вітатиме офіційне закінчення 12-денної війни».



Водночас глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявляв, що станом на зараз немає угоди про будь-яке припинення вогню чи військових операцій.



Що відбувається на Близькому Сході?



У ніч проти 13 червня ізраїльська армія почала воєнну операцію проти ядерної програми Ірану, яку назвали «Повстання лева». За даними ізраїльських військових, у перший день до бомбардувань залучили близько 200 винищувачів. Як повідомляли військові Ізраїлю, вони вразили об’єкт зі збагачення урану в місті Натанз.



В Армії оборони Ізраїлю також заявляли про ліквідацію військового керівництва Ірану та вчених-ядерників. У відповідь Іран атакував Ізраїль десятками балістичних і крилатих ракет. З того часу взаємні обстріли тривали.



А в ніч проти 22 червня США атакували три ядерні об'єкти в Ірані — у Фордо, Натанзі та Ісфахані. У цій операції брали участь понад 125 літаків, включно із сімома малопомітними бомбардувальниками B-2 Spirit. Міністр оборони США Піт Гегсет пояснив, що ця атака не спрямована на зміну політичного режиму в країні, та закликав «сісти за стіл переговорів».



Водночас увечері 23 червня Іран завдав ракетного удару по військовій базі США Аль-Удейд у Катарі, яку вважають найбільшою американською базою на Близькому Сході.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ізраїль офіційно оголосив про припинення вогню у війні з Іраном.Про це повідомили в канцелярії прем’єр-міністра Ізраїлю, пише Громадське У заяві сказано, що Ізраїль не тільки досяг усіх цілей операції, а й перевершив їх, а також зміг усунути «негайну екзистенційну подвійну загрозу — у ядерній сфері та у сфері балістичних ракет».Крім того, Армія оборони Ізраїлю встановила повний контроль над повітряним простором Тегерана та завдала нищівного удару по вищому військовому командуванню країни, знищивши «десятки ключових об'єктів державної інфраструктури».«Ізраїль дякує президенту Трампу та Сполученим Штатам за підтримку в обороні та участь в усуненні іранської ядерної загрози. З огляду на досягнення цілей операції та в повній координації з президентом Трампом Ізраїль погодився на пропозицію президента про двостороннє перемир'я», — йдеться в заяві.Там також наголосили, що в разі порушення перемир’я Ізраїль буде рішуче реагувати.Раніше президент СШАзаявив, що Ізраїль та Іран начебто домовилися про припинення вогню.За його словами, перемир’я між обома державами повинно розпочатися вже вранці 24 червня: спершу припинення вогню почне Іран, за 12 годин до цього приєднається Ізраїль, і за добу «світ вітатиме офіційне закінчення 12-денної війни».Водночас глава МЗС Іранузаявляв, що станом на зараз немає угоди про будь-яке припинення вогню чи військових операцій.У ніч проти 13 червня ізраїльська армія почала воєнну операцію проти ядерної програми Ірану, яку назвали «Повстання лева». За даними ізраїльських військових, у перший день до бомбардувань залучили близько 200 винищувачів. Як повідомляли військові Ізраїлю, вони вразили об’єкт зі збагачення урану в місті Натанз.В Армії оборони Ізраїлю також заявляли про ліквідацію військового керівництва Ірану та вчених-ядерників. У відповідь Іран атакував Ізраїль десятками балістичних і крилатих ракет. З того часу взаємні обстріли тривали.А в ніч проти 22 червня США атакували три ядерні об'єкти в Ірані — у Фордо, Натанзі та Ісфахані. У цій операції брали участь понад 125 літаків, включно із сімома малопомітними бомбардувальниками B-2 Spirit. Міністр оборони СШАпояснив, що ця атака не спрямована на зміну політичного режиму в країні, та закликав «сісти за стіл переговорів».Водночас увечері 23 червня Іран завдав ракетного удару по військовій базі США Аль-Удейд у Катарі, яку вважають найбільшою американською базою на Близькому Сході.

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