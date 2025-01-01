Росіяни пошкодили потяг з пасажирами під час атаки на Дніпропетровщину

Росіяни пошкодили потяг з пасажирами під час атаки на Дніпропетровщину
Пасажирський потяг «Укрзалізниці» сполученням «Одеса — Запоріжжя» зазнав пошкоджень під час російської атаки по Дніпропетровській області.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці», пише Громадське.

У соцмережах поширилися кадри, де видно вибиті вікна у пасажирському потязі. А також наслідки вибуху, унаслідок якого принаймні одна дівчина постраждала.

В УЗ повідомили, що на місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває.

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі через російську атаку пошкоджена цивільна інфраструктура: гуртожиток, гімназія, адмінбудівля, понівечений потяг. Лисак підтвердив, що серед пасажирів поїзда є постраждалі.

Окрім Дніпра, окупанти влучили по місту Самар. «Усюди, на жаль, є загиблі та постраждалі», — додав Лисак.

Нині «Укрзалізниця» готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя.

У соцмережах поширилася інформація, що одна з ракет влучила просто у потяг — наразі підтверджень цьому немає. У пресслужбі «Укрзалізниці» нам зазначали, що уточнюють обставини.

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Теги: Росія, війна
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