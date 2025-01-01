Росіяни пошкодили потяг з пасажирами під час атаки на Дніпропетровщину





Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці», пише



У соцмережах поширилися кадри, де видно вибиті вікна у пасажирському потязі. А також наслідки вибуху, унаслідок якого принаймні одна дівчина постраждала.



В УЗ повідомили, що на місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває.



Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі через російську атаку пошкоджена цивільна інфраструктура: гуртожиток, гімназія, адмінбудівля, понівечений потяг. Лисак підтвердив, що серед пасажирів поїзда є постраждалі.



Окрім Дніпра, окупанти влучили по місту Самар. «Усюди, на жаль, є загиблі та постраждалі», — додав Лисак.



Нині «Укрзалізниця» готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя.



У соцмережах поширилася інформація, що одна з ракет влучила просто у потяг — наразі підтверджень цьому немає. У пресслужбі «Укрзалізниці» нам зазначали, що уточнюють обставини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пасажирський потяг «Укрзалізниці» сполученням «Одеса — Запоріжжя» зазнав пошкоджень під час російської атаки по Дніпропетровській області.Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці», пише Громадське У соцмережах поширилися кадри, де видно вибиті вікна у пасажирському потязі. А також наслідки вибуху, унаслідок якого принаймні одна дівчина постраждала.В УЗ повідомили, що на місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває.Начальник Дніпропетровської ОВАповідомив, що у Дніпрі через російську атаку пошкоджена цивільна інфраструктура: гуртожиток, гімназія, адмінбудівля, понівечений потяг. Лисак підтвердив, що серед пасажирів поїзда є постраждалі.Окрім Дніпра, окупанти влучили по місту Самар. «Усюди, на жаль, є загиблі та постраждалі», — додав Лисак.Нині «Укрзалізниця» готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя.У соцмережах поширилася інформація, що одна з ракет влучила просто у потяг — наразі підтверджень цьому немає. У пресслужбі «Укрзалізниці» нам зазначали, що уточнюють обставини.

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