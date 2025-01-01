Закриття театрального сезону: чим дивуватимуть у Луцьку 27 червня – 4 липня

Закриття театрального сезону: чим дивуватимуть у Луцьку 27 червня – 4 липня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.

Цього тижня глядачі співпереживатимуть несподівану розв’язку стосунків головних героїв. Попри всі інтриги та суперечки, любов мусить перемогти. Про це розкаже вистава, де герої боротимуться за своє кохання.

Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 27 червня до до 4 липня.

Вперше на українській сцені – зустрічайте цю виставу! Не пропустіть епатажне закриття театрального сезону на камерній сцені!

У п’ятницю, 27 червня, та у неділю, 29 червня, а також у четвер, 3, та у п’ятницю, 4 липня, о 18:00 – чотири прем’єрних покази! У ці дні відбудеться сюрреалістична комедія «Перший раз» Міхала Вальчака. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (без антракту).
Закриття театрального сезону: чим дивуватимуть у Луцьку 27 червня – 4 липня

Ніч. Дощ. У двері стукає Він – ідеально підібраний кандидат. Все сплановано до дрібниць – про кращий перший інтимний досвід годі мріяти! Сценарій продумано строго і покроково. Усе для того, аби дама серця була задоволена, правда ж?

Що може піти не так? Та що завгодно!

Гротескна історія про кохання і НЕкохання; сюрреалістична комедія, що заведе вас у глибини людських бажань та страхів, а потім – неодмінно – виведе на світло.
Закриття театрального сезону: чим дивуватимуть у Луцьку 27 червня – 4 липня

Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.

Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:
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Закриття театрального сезону: чим дивуватимуть у Луцьку 27 червня – 4 липня

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Теги: Луцьк, театр
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