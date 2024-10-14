Агресивно поводився і конфліктував: на Волині завдяки небайдужим громадянам затримали п'яного водія

Агресивно поводився і конфліктував: на Волині завдяки небайдужим громадянам затримали п'яного водія
Завдяки пильності небайдужих громадян волинські патрульні виявили нетверезого водія.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора, 23 червня, патрульні роти ТОР отримали повідомлення про адмінправопорушення. Зі слів заявниці, невідомий чоловік заїхав на автомобілі Geely на територію АЗС, поводився агресивно, провокував конфлікт.

Інспектори оперативно прибули на місце. Під час спілкування з 31-річним водієм вони виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння на місці зупинки підтвердив — 2,16 проміле.

Крім того, інспектори з’ясували, що чоловік протягом року вже притягувався до відповідальності за керування у стані сп’яніння, був позбавлений права керування транспортними засобами.

На керманича патрульні склали адміністративні матеріали за:

ч. 2 ст. 130 (Керування транспортними засобами в стані сп’яніння повторно протягом року);

ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП.

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Теги: Волинь, патрульні, водій
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