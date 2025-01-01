Ідентифікували трьох російських вбивць, які розстрілювали мирних жителів під час окупації Київщини





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Служба безпеки та Національна поліція зібрали докази на ще трьох воєнних злочинців рф, які причетні до вбивств цивільного населення під час тимчасового захоплення частини Київської області.



Один з них – 35-річний командир одного з підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії рф (місце дислокації: м. Псков) капітан Тімур Тамазов.



За даними слідства, 27 лютого 2022 року підрозділ фігуранта зайняв бойові позиції поблизу селища Здвижівка Бучанського району.



Після цього Тамазов зібрав своїх підлеглих та визначив завдання – стріляти на ураження по місцевих жителях, які намагалися виїхати на підконтрольну Україні територію.



Задокументовано, як того дня четверо працівників однієї з будівельних компаній столичного регіону намагалися на власному мікроавтобусі евакуюватися із зони бойових дій.



Тоді підлеглі Тамазова майже впритул розстріляли авто будівельників, що їхали у напрямку Бородянки.



За даними експертизи, рашисти здійснили по цивільних 20 пострілів з автоматів Калашникова. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень двоє чоловіків загинули на місці, ще двоє – отримали тяжкі тілесні ушкодження.



Інший фігурант – 23-річний військовослужбовець 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї армії зс рф Володимир Осіпов, який 28 березня 2022 року застрелив з автомата двох цивільних жителів Гостомеля.



Ще один зловмисник – 48-річний командир роти 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади окупаційних угруповань рф Олексій Абрамов, який під час захоплення селища Іванків наказав підлеглим катувати мирне населення та складати «розстрільні списки» учасників руху опору.



На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили всім трьом рашистам про підозру за чч 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).



Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх окупантів, причетних до катування і вбивства цивільних мешканців України.

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